"Predložio sam Trampu..." Neverovatne vesti u jeku rata Amerike i Irana

Velika prašina podigla se u svetu, a sada je Paolo Zampoli, specijalni izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa napravio novi korak koji će podići prašinu.

foto: Michele Ursi / Alamy / Profimedia

Pre nekoliko nedelja Iran je poručio da neće slati reprezentaciju na Svetsko prvenstvo u SAD, Meksiko i Kanadu, zbog ratnog sukoba sa AMerikom, a Đani Infantino insistira na tome da se prvenstvo održi kako je planirano.

Potom su se pojavile informacije da ipak dolaze na turnir i da je najbolja azijska reprezentacija spremna je da igra na Svetskom prvenstvu.

S druge strane, Paolo Zampoli nada se da će Italija zauzeti mesto Irana, čemu se nadaju i "azuri", koji su u baražu za Mundijal poraženi od Bosne i Hercegovine.

Plan je da pokušaj da popravi odnose između Donalda Trampa i talijanske premijerke Đorđe Meloni nakon što su se njih dvoje posvađali usred napada američkog predsednika na papu Lava XIV. zbog rata u Iranu, preneo je u "Financial Time".

Zampol, koga je Tramp imenovao za specijalnog predstavnika za Italiju u martu 2025. godine, predložio je predsedniku Sjedinjenih Američkih Država i prvom čoveku FIFA Đaniju Infantinu da Italija zameni Iran.

- Predložio sam Trampu i Infantinu da Italija zameni Iran na Svetskom prvenstvu. Ja sam Talijan i bilo bi ostvarenje sna videti "azure" na turniru koji organiziraju SAD - rekao je Zampoli, koji je nedavno posetio MMA klub Partizan.

Iran je dobio “zeleno svetlo” od predsednika FIFA da igra na Mundijalu, uz obećanje da će im biti obezbeđeni uslovi i bezbednost, kao i da bi mogli da trpe ozbiljne posledice ako odustanu.

Prema informacijama portparola iranske vlade, država je “potpuno spremna” da podrži učešće fudbalske reprezentacije Irana na Svetskom prvenstvu.

Ministar sporta Ahmad Doniamali je reagovao na Infantinovu izjavu i raduje se spremnosti FIFA da uloži sve kako bi reprezentativci i ostatak ekspedicije bili bezbedni. Međutim, s obzirom da svi mišljenje menjaju na dnevnom nivou, definitivna odluka biće poznata pred početak Mundijala 11. juna.

Takođe, ako bi se Iran definitivno povukao sa Mundijala prema RMC Sportu upražnjeno mesto trebalo bi da popuni druga azijska ekipa, kako bi se održala ravnoteža mesta između kontinenata. Iako propisi FIFA to izričito ne nalažu, ova se opcija smatra najlogičnijom.

Članak 6. stavak 7. pravilnika navodi da "u slučaju povlačenja ili diskvalifikacije druge ekipe, FIFA ima ovlašćenje da donese odgovarajuću odluku, uključujući zamenu drugom reprezentacijom. Azijska fudbalska konfederacija je u stalnom je kontaktu s FIFA u iščekivanju bilo kakvih razvoja događaja u vezi sa Iranom.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“