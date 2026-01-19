ISKORISTITE PRILIKU ZA ZARADU Astro savet za ponedeljak, 19. januar: Ovih 6 znakova su pod uticajem dobrih aspekata Merkura
MERKUR, planeta komunikacija, biznisa i saobraćaja, u poslovičnom, ambicioznom Jarcu, 19. januara, pravi sjajne aspekte sa retrogradnim Uranom u stabilnom Biku i Saturnom u kreativnim Ribama, donoseći vam prilike za uvećanje prihoda preko nekretnina, privatnog biznisa ili nekonvencionalnih vidova zarade.
Uspeh preko visokog obrazovanja, kontakata ili saradnje sa strancima, putovanja, visokog obrazovanja ili rešavanja nekih pravnih pitanja.
Uticaje ovih aspekata će najviše osetiti zemljani i vodeni znaci rođeni krajem znaka, Jarčevi, Bikovi, Device, Rakovi, Škorpije i Ribe.
Preporučujemo
SUDBINA SE MENjA ZA OVA DVA ZNAKA: Kome to kosmos prekida niz nesreća
18. 01. 2026. u 12:02
POLOVNI HRVATSKI "RAFAL" SE POKRAVIO ČIM JE POLETEO: Hitno morao da prekine let
JEDAN od borbenih aviona „Rafal“ Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva morao je u četvrtak da prekine planirani let zbog tehničkih problema koji su se pojavili pri poletanju.
16. 01. 2026. u 21:12
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.
18. 01. 2026. u 11:39
Komentari (0)