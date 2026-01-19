Panorama

ISKORISTITE PRILIKU ZA ZARADU Astro savet za ponedeljak, 19. januar: Ovih 6 znakova su pod uticajem dobrih aspekata Merkura

Marina Jungić Milošević, astrolog

19. 01. 2026. u 07:00

MERKUR, planeta komunikacija, biznisa i saobraćaja, u poslovičnom, ambicioznom Jarcu, 19. januara, pravi sjajne aspekte sa retrogradnim Uranom u stabilnom Biku i Saturnom u kreativnim Ribama, donoseći vam prilike za uvećanje prihoda preko nekretnina, privatnog biznisa ili nekonvencionalnih vidova zarade.

Foto: Shutterstock

Uspeh preko visokog obrazovanja, kontakata ili saradnje sa strancima, putovanja, visokog obrazovanja ili rešavanja nekih pravnih pitanja. 

Uticaje ovih aspekata će najviše osetiti zemljani i vodeni znaci rođeni krajem znaka, Jarčevi, Bikovi, Device, Rakovi, Škorpije i Ribe.

