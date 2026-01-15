OVO SE DEŠAVA SADA PA TEK ZA 76 godina Astro savet za četvrtak, 15. januar: Na ovih 6 znakova utiče trigon Venere u Jarcu i Urana u Biku
DANAS na nebu imamo sjajan aspekt koji će se ponoviti tek za 76 godina - trigon Venere u Jarcu i Urana u Biku
Naravno, biće još mnogo trigona između Venere i Urana, ali će se tek za 76 godina (6. decembra 2102) ponoviti današnji, između Venere u Jarcu i Urana u Biku.
Venera, planeta ljubavi i novca, na 27. stepenu poslovičnog, ozbiljnog Jarca i Uran (jedan od vladalaca Jarca) u pouzdanom Biku, donosi finansijski uspeh i stabilizuje ljubavne odnose. Slobodnima može doneti romantičan susret sa šarmantnom, magnetski privlačnom osobom, koju će upoznati u društvu prijatelja ili preko neke društvne mreže. Ovaj aspekt podstiče i krreativnost, dobar je za umetnike, muzičare, vajare, glumce, reditelje, fotografe...
Najviše će uticati na osobe rođene krajem zemljanih ili vodenih znakova, Bikovi, Jarčevi, Device, Ribe, Škorpije i Rakovi, kao i na one koji imaju neku ličnu planetu (Sunce, Merkur, Veneru ili Mars) blizu 27. stepena.
