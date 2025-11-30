KOGA ČEKA LJUBAV, A KOGA RASKID? Astro savet za nedelju, 30. novembar: Na ove znake najviše utiče ulazak Venere u Strelca posle godinu dana

VENERA, planeta ljubavi, lepote, uživanja i novca, posle godinu dana, 30. novembra, u 21.15, ulazi u vatreni, avanturistički znak Strelca, u kome ostaje do 24. decembra.

Foto: Shutterstock

Ona donosi priliv optimizam i entuzijazma, podstiče društvenost, želju za avanturama i provodom, ali i za širenjem znanja i obrazovanja. Ovom Venerom upravlja Jupiter, zbog čega će biti naglašena potreba za preterivanjem u životnim zadovoljstvima, posebno u hrani, piću i trošenju novca.

Ali, pre nego što uveče uđe u Strelca, Venera u Škorpiji će obrazovati više aspekata: opozicija Venere i retrogradnog Urana u Biku, simbola više sile, koja donosi emotivne krize, nagle raskide, a ponekad i isto takva pomirenja. Zato ovaj poslednji novembarski dan 2025. godine nije povoljan za veridbe i venčanja jer takva veza nema perspektivu, odnosno, neće dugo opstati.

Tome u prilog ide i kvadrat Merkura u Strelcu i Saturna u Ribama, rano ujutru, koji donosi nesporazume, svađe, rasprave s partnerom (emotivnim ili poslovnim), i to najviše Strelcima i Ribama, jer njihovom kućom partnerskih odnosa vlada upravo Merkur.

Pošto je Venera i simbol novca, opozicija s Uranom u Biku (znaku novca) donosi i finansijske oscilacije, pad berze, vanredne troškove. Osim na finansijske zemljotrese, opozicija Venere u Škorpiji i Urana u Biku (kojim upravlja Venera) takođe upozorava na pojačanu seizmičku aktivnost, odnosno, prave zemljotrese.

Znaci na koje će ovi aspekti najviše uticati su Strelci, Ribe, Blizanci i Device.

Osim ovih alarmantnih, Venera pravi i dobre aspekte, kao što je trigon s retrogradnim Jupiterom, vladaocem Strelca, u Raku (donosi novac) i sekstil s Plutonom (isplative poslovne ponude). Tu je i romantični trigon s Neptunom u Ribama koji donosi ljubav kao iz snova na putovanjima, u inostranstvu, preko interneta. Neptun je i planeta mašte, inspiracije i intuicije, što podstiče kreativnost pa odgovara umetnicima. Pošto Jupiter i Neptun vladaju Ribama, predstavnici ovog znaka se mogu naći biti pred ozbiljnim ljubavnim izazovima. Tajne i paralelne veze biće u porastu, jer Jupiter sve uvećava i širi. Znaci na koje će ovi aspekti najviše uticati su Rakovi, Škorpije i naravno Ribe.