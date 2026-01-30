Panorama

ČUVAJTE SE ZABLUDA, IZBEGAVAJTE ALKOHOL Astro savet za petak, 30. januar: Ova četiri znaka su na udaru kvadrata Mesec-Neptun

Marina Jungić Milošević, astrolog

30. 01. 2026. u 07:00

MESEC, simbol emocija, raspoloženja, žena, porodice, danas ulazi u Raka, znak kojim upravlja, praveći egzaktan kvadrat s Neptunom, planetom mašte, ljubavnog zanosa, ali i zabluda, obmana i prevara, u Ovnu.

ЧУВАЈТЕ СЕ ЗАБЛУДА, ИЗБЕГАВАЈТЕ АЛКОХОЛ Астро савет за петак, 30. јануар: Ова четири знака су на удару квадрата Месец-Нептун

Foto: Free Images Pixabay

Ovaj izazovan aspekt idealan je za romantične susrete, a pošto podstiče kreativnost, odgovara i umetnicima, slikarima, piscima, muzičarima, pevačima, kompozitorima.

Međutim, istovremeno donosi opasnost od zabluda, laži i prevara, naročito u ljubavnim vezama, mada nepovoljno utiče i na posao i finansije, budući da Mesec tokom dana obrazuje napete aspekte i sa Plutonom, Marsom, Suncem, Merkurom i Venerom. Zato bi bilo dobro da odložite važne dogovore i potpisivanje ugovora odložite, barem za jedan dan (jer će već sutra Mesec praviti mnogo bolje aspekte). Ovaj aspekt takođe upozorava na opasnost od preterivanja sa alkoholnim pićima, kao i sedativima, ali i od vrele vode.

Na udaru ovog aspekta najviše su rođeni u prvoj i drugoj dekadi Raka, Ovna, Vage i Jarca.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

KAKO JE HOLIVUDSKI GLUMAC POSTAO - PRAVOSLAVAC? Snimio film o srpskim svetinjama na KiM (VIDEO)
Poznati

0 0

KAKO JE HOLIVUDSKI GLUMAC POSTAO - PRAVOSLAVAC? Snimio film o srpskim svetinjama na KiM (VIDEO)

VEĆ sa 12 godina prvi put je stao pred kamere, u nekad veoma popularnoj seriji "Opšta bolnica". Svetsku slavu, dobre kritike i nagrade doneo mu je "Nešvil", a pojavljivao se i u bioskopskim hitovima sa Mišel Fajfer, Kilijanom Marfijem, Robinom Vilijamsom, Paćinom... Džonatan Džekson je uspešan glumac, muzičar, pisac, koji je 2012. godine odlučio da postane pravoslavac, a snimio je i priču i o srpskim svetinjama na Kosmetu.

29. 01. 2026. u 19:38

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
POTRESNE SCENE DOLAZE IZ GRČKE: Ceo Solun u crno-belom u čast poginulih navijača PAOK-a (VIDEO)

POTRESNE SCENE DOLAZE IZ GRČKE: Ceo Solun u crno-belom u čast poginulih navijača PAOK-a (VIDEO)