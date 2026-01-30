ČUVAJTE SE ZABLUDA, IZBEGAVAJTE ALKOHOL Astro savet za petak, 30. januar: Ova četiri znaka su na udaru kvadrata Mesec-Neptun

MESEC, simbol emocija, raspoloženja, žena, porodice, danas ulazi u Raka, znak kojim upravlja, praveći egzaktan kvadrat s Neptunom, planetom mašte, ljubavnog zanosa, ali i zabluda, obmana i prevara, u Ovnu.

Ovaj izazovan aspekt idealan je za romantične susrete, a pošto podstiče kreativnost, odgovara i umetnicima, slikarima, piscima, muzičarima, pevačima, kompozitorima.

Međutim, istovremeno donosi opasnost od zabluda, laži i prevara, naročito u ljubavnim vezama, mada nepovoljno utiče i na posao i finansije, budući da Mesec tokom dana obrazuje napete aspekte i sa Plutonom, Marsom, Suncem, Merkurom i Venerom. Zato bi bilo dobro da odložite važne dogovore i potpisivanje ugovora odložite, barem za jedan dan (jer će već sutra Mesec praviti mnogo bolje aspekte). Ovaj aspekt takođe upozorava na opasnost od preterivanja sa alkoholnim pićima, kao i sedativima, ali i od vrele vode.

Na udaru ovog aspekta najviše su rođeni u prvoj i drugoj dekadi Raka, Ovna, Vage i Jarca.