ČUVAJTE SE ZABLUDA, IZBEGAVAJTE ALKOHOL Astro savet za petak, 30. januar: Ova četiri znaka su na udaru kvadrata Mesec-Neptun
MESEC, simbol emocija, raspoloženja, žena, porodice, danas ulazi u Raka, znak kojim upravlja, praveći egzaktan kvadrat s Neptunom, planetom mašte, ljubavnog zanosa, ali i zabluda, obmana i prevara, u Ovnu.
Ovaj izazovan aspekt idealan je za romantične susrete, a pošto podstiče kreativnost, odgovara i umetnicima, slikarima, piscima, muzičarima, pevačima, kompozitorima.
Međutim, istovremeno donosi opasnost od zabluda, laži i prevara, naročito u ljubavnim vezama, mada nepovoljno utiče i na posao i finansije, budući da Mesec tokom dana obrazuje napete aspekte i sa Plutonom, Marsom, Suncem, Merkurom i Venerom. Zato bi bilo dobro da odložite važne dogovore i potpisivanje ugovora odložite, barem za jedan dan (jer će već sutra Mesec praviti mnogo bolje aspekte). Ovaj aspekt takođe upozorava na opasnost od preterivanja sa alkoholnim pićima, kao i sedativima, ali i od vrele vode.
Na udaru ovog aspekta najviše su rođeni u prvoj i drugoj dekadi Raka, Ovna, Vage i Jarca.
Preporučujemo
"VEOMA JE BLIZU": Otkrivena potencijalno nastanjiva planeta
29. 01. 2026. u 23:45
ARHEOLOZI U ČUDU: Nove ljubavne poruke i skice na zidu drevne Pompeje (VIDEO)
29. 01. 2026. u 22:11
FICO ŠOKIRAN PONAŠANjEM TRAMPA: Vidno uznemiren susretom alarmirao Evropu
SLOVAČKI premijer Robert Fico rekao je liderima Evropske unije na samitu prošle nedelje da ga je "šokiralo" raspoloženje predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa tokom njihovog sastanka u Mar-a-Lagu, izjavilo je više evropskih diplomata, objavio je danas briselski Politiko.
28. 01. 2026. u 07:48
VOJSKA NA ULICAMA PEKINGA Kina u fazi unutrašnjeg obračuna: Hapšenja u vrhu armije za izdaju u korist SAD (VIDEO)
KINA se suočava sa jednim od najtežih trenutaka unutrašnje političko-bezbednosne nestabilnosti u poslednjoj deceniji.
28. 01. 2026. u 07:00
SPAS U 10 SEKUNDI: Kako sami sebi možete da pomognete u slučaju srčanog udara
INFARKT je jedan od najčešćih uzroka iznenadne smrti, i to sve češće kod mladih osoba.
29. 01. 2026. u 07:41
Komentari (0)