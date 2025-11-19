PROBLEMI S INTERNETOM, TELEFONIMA, AVIONIMA Astro savet za sredu, 19. novembar: Retrogradni Merkur se vraća u Škorpiju i pravi haos

MERKUR, planeta komunikacija, saobraćaja, logike, intelekta, mentalnog stanja, 19. novembra, retrogradnim hodom napušta znak Strelca i vraća se u Škorpiju, znak svoje egzaltacije.

U isto vreme, pravi napet aspekt (opoziciju) s retrogradnim Uranom u Biku, što donosi probleme sa internetom, u komunikaciji, s telefonima, kvarove tehničkih uređaja i kućnh aparata, ali i poljoprivrednih mašina, nagle promene planova, iznenadne odlaske na put ili otkazivanja putovanja, naročito avio-letova.

Ovaj aspekt upozorava da budete strpljivi, da udahnete duboko i izbrojite do deset pre nego što kažete nešto u afektu, jer ćete se kasnije kajati, ali biće već kasno.