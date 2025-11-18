Panorama

DRAGULJI IZUZETNE ČISTOĆE: U Rusiji pronađena dva jedinstvena dijamanta od 55 i 135 karata

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

18. 11. 2025. u 22:00

RUDARSKO-prerađivački kombinat „Vladimir Grib“ u Arhangelskoj oblasti pronašao je dva dijamanta draguljskog kvaliteta težine 55,96 i 135,75 karata. Ovi kristali su treći i četvrti posebno veliki dijamanti iskopani ove godine, saopštila je kompanija AGD „Dajamonds“ ruskim medijima.

ДРАГУЉИ ИЗУЗЕТНЕ ЧИСТОЋЕ: У Русији пронађена два јединствена дијаманта од 55 и 135 карата

Foto: Piksabej

Takođe, ovo su 50. i 51. jedinstveni kamen iskopani od početka komercijalne proizvodnje u kamenolomu, istakla je agencija.

Oba dijamanta se odlikuju visokim karakteristikama kvaliteta.

Prema rečima stručnjaka, preliminarna klasifikacija sugeriše da pripadaju retkoj kategoriji dijamanata sa niskim sadržajem nečistoća azota, što im daje izuzetnu čistoću i transparentnost.

AGD „Dajamonds“ je napomenuo da stalna unapređenja proizvodnih procesa povećavaju kvalitet iskopanih sirovina.

„Istovremeni pronalazak dva jedinstvena dijamanta u kratkom periodu potvrđuje značajan resursni potencijal ležišta i održivost proizvodnih pokazatelja kompanije“, zaključuje se u saopštenju.

Od puštanja u rad rudarsko-prerađivačkog kombinata, iskopano je preko 48 miliona karata dijamanata.

Arhangelska oblast je poznata kao jedino nalazište dijamanata u Evropi. Region ima dva nalazišta dijamanata: nalazište „M. Lomonosov“ u Primorskom okrugu, koje eksploatiše „Severalmaz“, i nalazište „V. Grib“ u Mezenskom okrugu, koje eksploatiše AGD „Dajmonds“.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

VELIKI FINANSIJSKI HOROSKOP ZA 2026: Ruska astrološkinja otkriva koga čekaju promene i poslovni preokreti
Panorama

0 0

VELIKI FINANSIJSKI HOROSKOP ZA 2026: Ruska astrološkinja otkriva koga čekaju promene i poslovni preokreti

DOK se bliži 2026. godina, mnogi se pitaju da li će konačno ući u period većih prihoda, sigurnijeg posla i finansijskog mira ili ih očekuju novi izazovi, troškovi i borba za stabilnost. Prema tumačenjima poznate ruske astrološkinje Tamare Globe, 2026. godina biće izrazito dinamična na planu novca za sve horoskopske znakove - ali ne na isti način.

19. 11. 2025. u 12:49

Politika
Tenis
Fudbal
RUSI OTKRILI: Nije zbog rezultata! Evo zašto je Dejan Stanković dobio otkaz u Spartaku iz Moskve

RUSI OTKRILI: Nije zbog rezultata! Evo zašto je Dejan Stanković dobio otkaz u Spartaku iz Moskve