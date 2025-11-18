DRAGULJI IZUZETNE ČISTOĆE: U Rusiji pronađena dva jedinstvena dijamanta od 55 i 135 karata
RUDARSKO-prerađivački kombinat „Vladimir Grib“ u Arhangelskoj oblasti pronašao je dva dijamanta draguljskog kvaliteta težine 55,96 i 135,75 karata. Ovi kristali su treći i četvrti posebno veliki dijamanti iskopani ove godine, saopštila je kompanija AGD „Dajamonds“ ruskim medijima.
Takođe, ovo su 50. i 51. jedinstveni kamen iskopani od početka komercijalne proizvodnje u kamenolomu, istakla je agencija.
Oba dijamanta se odlikuju visokim karakteristikama kvaliteta.
Prema rečima stručnjaka, preliminarna klasifikacija sugeriše da pripadaju retkoj kategoriji dijamanata sa niskim sadržajem nečistoća azota, što im daje izuzetnu čistoću i transparentnost.
AGD „Dajamonds“ je napomenuo da stalna unapređenja proizvodnih procesa povećavaju kvalitet iskopanih sirovina.
„Istovremeni pronalazak dva jedinstvena dijamanta u kratkom periodu potvrđuje značajan resursni potencijal ležišta i održivost proizvodnih pokazatelja kompanije“, zaključuje se u saopštenju.
Od puštanja u rad rudarsko-prerađivačkog kombinata, iskopano je preko 48 miliona karata dijamanata.
Arhangelska oblast je poznata kao jedino nalazište dijamanata u Evropi. Region ima dva nalazišta dijamanata: nalazište „M. Lomonosov“ u Primorskom okrugu, koje eksploatiše „Severalmaz“, i nalazište „V. Grib“ u Mezenskom okrugu, koje eksploatiše AGD „Dajmonds“.
sputnikportal.rs
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
AMERIČKIM RAKETAMA PO RUSIJI: Ukrajina koristila dalekometnim raketni sistem
18. 11. 2025. u 18:33
NATO ŽURI DA PREBACI SNAGE NA GRANICU SA RUSIJOM: Zemlje EU u velikoj operaciji
18. 11. 2025. u 16:52
AI ANKSIOZNOST: Kako da se izborimo sa strahom od novih tehnologija
17. 11. 2025. u 22:11
APSURD GODINE: Polemika u Lavovu o tome kako ‘pravilno’ govore mačke
16. 11. 2025. u 22:00
BAJATOVIĆ OTKRIO POTENCIJALNE KUPCE NIS-A: "Ruski kapital mora da bude anuliran"
DIREKTOR Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je večeras da prodaju NIS-a Rusima 2008. ne vidi kao loš poslovni potez, ali da ruski kapital u toj kompaniji mora da bude anuliran, jer NIS mora da nastavi da radi, a kao potencijalne kupce NIS-a vidi subjekte iz arapskih zemalja, ali ne isključuje ni evropske, ili američke kompanije.
18. 11. 2025. u 22:27
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
TAJ MALI ŽUT BIKINI: Teniserke zapalile net fotkama sa plaže
ARINA Sabalenka i Paula Badosa su u žiži.
18. 11. 2025. u 11:34
Komentari (0)