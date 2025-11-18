DRAGULJI IZUZETNE ČISTOĆE: U Rusiji pronađena dva jedinstvena dijamanta od 55 i 135 karata

RUDARSKO-prerađivački kombinat „Vladimir Grib“ u Arhangelskoj oblasti pronašao je dva dijamanta draguljskog kvaliteta težine 55,96 i 135,75 karata. Ovi kristali su treći i četvrti posebno veliki dijamanti iskopani ove godine, saopštila je kompanija AGD „Dajamonds“ ruskim medijima.

Foto: Piksabej

Takođe, ovo su 50. i 51. jedinstveni kamen iskopani od početka komercijalne proizvodnje u kamenolomu, istakla je agencija.

Oba dijamanta se odlikuju visokim karakteristikama kvaliteta.

Prema rečima stručnjaka, preliminarna klasifikacija sugeriše da pripadaju retkoj kategoriji dijamanata sa niskim sadržajem nečistoća azota, što im daje izuzetnu čistoću i transparentnost.

AGD „Dajamonds“ je napomenuo da stalna unapređenja proizvodnih procesa povećavaju kvalitet iskopanih sirovina.

„Istovremeni pronalazak dva jedinstvena dijamanta u kratkom periodu potvrđuje značajan resursni potencijal ležišta i održivost proizvodnih pokazatelja kompanije“, zaključuje se u saopštenju.

Od puštanja u rad rudarsko-prerađivačkog kombinata, iskopano je preko 48 miliona karata dijamanata.

Arhangelska oblast je poznata kao jedino nalazište dijamanata u Evropi. Region ima dva nalazišta dijamanata: nalazište „M. Lomonosov“ u Primorskom okrugu, koje eksploatiše „Severalmaz“, i nalazište „V. Grib“ u Mezenskom okrugu, koje eksploatiše AGD „Dajmonds“.

