MERKUR JE RETROGRADAN DO 30. NOVEMBRA Astro savet za nedelju, 9. novembar: Tri puta merite, jednom secite i budite pažljiviji u saobraćaju

HITRI Merkur, planeta najbliža Zemlji, koja simbolizuje logiku, način na koji komuniciramo s drugima, nervni sistem, biznis i saobraćaj, 9. novembra kreće retrogradnim hodom sa šestog stepena Strelca, znaka Merkurovog izgona (gde je njegov uticaj oslabljen).

Mada se mnogi zabrinu kada čuju da neka planeta kreće retrogradnim hodom, jer očekuju negativne događaje, nema toliko razloga za brigu. Dovoljno je da malo usporite i da budete praktičniji. Tri puta merite, pa tek onda secite, povedite računa o tome šta i kome pričate. Najvažnije je da budete mnogo pažljiviji u saobraćaju, naročito ako ste vozač.

U vreme retro-Merkura, sporazumevanje može biti otežano, dogovori i odluke mogu se odlagati, bićemo nervozniji, skloni raspravama, nervozniji za volanom. Mogući su i problemi na putovanjima, s pasošima, vizama, na ispitima, ali i s pravnom dokumentacijom.

Retrogradni Merkur u Strelcu, do 29. novembra, upozorava da malo usporimo, razmislimo i da budemo praktični. Na primer, ako vam znak Strelca zahvata drugu ili osmu astrološku kuću, znači da budete pažljiviji s finansijama, a ako pada u četvrtu ili desetu kuću, da povedete računa o komunikaciji s članovima porodice, roditeljima, autoritetima i nadređenima. Ukoliko Strelac zahvata sedmu kuću, treba obratiti pažnju na izjave, naročito ako se bavite javnom delatnošću, ali i na komunikaciju s ljubavnim ili poslovnim partnerom.

Merkur je tri puta godišnje retrogradan, što ne čudi kada se zna da je brz i da za tri nedelje pretrči preko jednog znaka. Osim kada je retrogradan, jer se tada zadržava duže u tom znaku. Retro-hod Merkura će uticati na sve znake, a najviše na Strelce, Blizance, Device i Ribe, kao i na Škorpije (znak egzaltacije Merkura).

Osobe s natalnim Merkurom u Strelcu su nepraktične, slabije zapažaju detalje, činjenice im nisu jača strana, kao ni logika, što ih može odvesti ka pogrešnim odlukama. S druge strane, zbog filozofskog pristupa životu, u stanju su da bolje sagledaju širu sliku u mnogim životnim situacijama.

Ako imate natalni retrogradni Merkur u Strelcu, znači da u periodu retro-Merkura u Strelcu, od 9. do 30. novembra, možete uspešno da završite nešto što niste uspeli, u oblastima koje simbolizuje znak Strelca (obrazovanje, putovanje, kontakti sa strancima, sudski spor, polaganje ispita).