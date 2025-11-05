OVO SE DEŠAVA JEDNOM GODIŠNJE Astro savet za sredu, 5. novembar: Evo na koje će znake najviše uticati pun Mesec u Biku
JEDNOM godišnje, pun Mesec nađe se u Biku, a ove godine ta Mesečeva faza formiraće se 5. novembra u 14.20, na 13. stepenu ovog znaka.
To znači da se Sunce nalazi na 13. stepenu Škorpije.Oba znaka simbolizuju novac, ali i ljubavne odnose, zbog čega će naglasak biti na finansijama i emotivnim vezama.
Mesec je egzaltiran u Biku što znači da u njemu pokazuje najbolje osobine - emocionalnu stabilnost, strastvenost, senzualnost, sentimentalnu i romantičnu prirodu, ljubav prema domu i porodici. Ali ovaj Mesec takođe daje ljubomoru, posesivnost, tvrdoglavost, što će biti naglašeno zbog izazovnih aspekata koje pravi Venera, planeta koja vlada Bikom.
Ovogodišnji pun Mesec u Biku pravi sekstil sa severnim Mesečevim čvorom u Ribama, donoseći dobitke preko nekretnina, farmacije, trgovine prehrambenim namirnicama, tečnostima, naftom, nakitom, antikvitetima...
Međutim, u vreme punog Meseca, Venera (koja vlada Bikom) u Vagi (kojom takođe upravlja Venera) pravi mnogo napetih aspekata - kvadrat s Jupiterom u Raku i opoziciju sa Hironom u Ovnu, a zatim i inkonjunkcije s retrogradnim Neptunom, retrogradnim Saturnom i retrogradnim Uranom.
Pošto Venera vlada Vagom i Bikom, u prvom planu će biti partnerski odnosi i finansije, što će najviše osetiti fiksni znaci - Bikovi, Vodolije, Škorpije i Lavovi. Ali i oni koji, osim Sunca, imaju i neku ličnu planetu (Mesec, Merkur, Veneru, Mars) od 10. do 15. stepena fiksnih znakova.
Mada fiksni znaci, kao što im ime kaže, ne vole promene a nisu ni fleksibilni, za njih će biti bolje da se narednih šest meseci prilagode novim okolnostima na poslovnom i ljubavnom planu, da što racionalnije pristupe rešavanju problema i da budu što hladnokrvniji u napetim situacijama. A takvih situacija će biti mnogo, budući da u vreme punog Meseca imamo i opoziciju Mars-Uran, koja podstiče sukobe, bunt, agresivnost, nagle promene raspoloženja, podložnost povredama, opasnost u saobraćaju...
