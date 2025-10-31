I JOŠ RASTE: Ovo svetsko kulturno blago je i zvanično postala najviša crkva na svetu (VIDEO)

ČUVENA bazilika Sagrada Familija u Barseloni sada je zvanično najviša crkva na svetu. Remek-delo arhitekte Antonija Gaudija zaslužilo je ovu prestižnu titulu nakon što je na njegovo mesto postavljen novi deo centralne kule, nadmašivši prethodnog rekordera, katedralu u Ulmu, u Nemačkoj.

Claudio Testa

Gaudijeva zgrada sada se uzdiže na 162,91 metar iznad grada, objavila je crkva. To znači da je nadmašila kulu Ulmske katedrale, koja dostiže 161,53 metra, za 1,38 metara. Iako se Sagrada Familija još nije formalno proglasila nosiocem titule, brojke govore same za sebe, prenosi Gardijan.

Centralna kula Isusa Hrista, koja se uzdiže sa vrha crkve, dostignuće konačnu visinu od 172 metra kada bude završena u narednim mesecima. Prvi deo kule postavljen je jutros na vrh broda pomoću dizalice.

Kamen temeljac za Sagradu Familiju položen je davne 1882. godine, a sam Gaudi nikada nije očekivao da će je videti završenu - u vreme njegove smrti, samo jedna od kula je bila završena.

Avui hem viscut un dels grans moments en la construcció de la Sagrada Família! ? Ja s'ha col·locat el primer element que forma part de la creu de la torre de Jesucrist: el braç inferior de la creu, de 7,25 metres i un pes de 24 tones.



¡Hoy hemos vivido uno de los grandes… pic.twitter.com/YLfTs3Zpyw — La Sagrada Família (@sagradafamilia) October 30, 2025

Radovi su se značajno ubrzali poslednjih decenija, uglavnom zahvaljujući tome što je bazilika postala turistička atrakcija svetske klase. Posetioci iz celog sveta su oduševljeni Gaudijevom jedinstvenom estetikom koja kombinuje katoličku simboliku i organske oblike.

Svi prihodi od ulaznica koriste se za finansiranje izgradnje, a prošle godine, samo 2024. godine, posetilo je 4,9 miliona ljudi.

Radovi na složenim fasadama i unutrašnjoj dekoraciji nastaviće se još nekoliko godina. Prema rečima crkvenih zvaničnika, potpuni završetak se očekuje za oko deset godina, oko 2035. godine.

Sledeće godine, 2026, biće obeležena 100. godišnjica Gaudijeve smrti, a crkva planira niz događaja kako bi proslavila njegovo nasleđe.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć