I JOŠ RASTE: Ovo svetsko kulturno blago je i zvanično postala najviša crkva na svetu (VIDEO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

31. 10. 2025. u 00:11

ČUVENA bazilika Sagrada Familija u Barseloni sada je zvanično najviša crkva na svetu. Remek-delo arhitekte Antonija Gaudija zaslužilo je ovu prestižnu titulu nakon što je na njegovo mesto postavljen novi deo centralne kule, nadmašivši prethodnog rekordera, katedralu u Ulmu, u Nemačkoj.

Claudio Testa

Gaudijeva zgrada sada se uzdiže na 162,91 metar iznad grada, objavila je crkva. To znači da je nadmašila kulu Ulmske katedrale, koja dostiže 161,53 metra, za 1,38 metara. Iako se Sagrada Familija još nije formalno proglasila nosiocem titule, brojke govore same za sebe, prenosi Gardijan.

Centralna kula Isusa Hrista, koja se uzdiže sa vrha crkve, dostignuće konačnu visinu od 172 metra kada bude završena u narednim mesecima. Prvi deo kule postavljen je jutros na vrh broda pomoću dizalice.

Kamen temeljac za Sagradu Familiju položen je davne 1882. godine, a sam Gaudi nikada nije očekivao da će je videti završenu - u vreme njegove smrti, samo jedna od kula je bila završena.

Radovi su se značajno ubrzali poslednjih decenija, uglavnom zahvaljujući tome što je bazilika postala turistička atrakcija svetske klase. Posetioci iz celog sveta su oduševljeni Gaudijevom jedinstvenom estetikom koja kombinuje katoličku simboliku i organske oblike.

Svi prihodi od ulaznica koriste se za finansiranje izgradnje, a prošle godine, samo 2024. godine, posetilo je 4,9 miliona ljudi.

Radovi na složenim fasadama i unutrašnjoj dekoraciji nastaviće se još nekoliko godina. Prema rečima crkvenih zvaničnika, potpuni završetak se očekuje za oko deset godina, oko 2035. godine.

Sledeće godine, 2026, biće obeležena 100. godišnjica Gaudijeve smrti, a crkva planira niz događaja kako bi proslavila njegovo nasleđe.

