SUTRA POMERAMO SAT UNAZAD: Približilo se zimsko računanje vremena
ZIMSKO računanje vremena ove godine počinje u noći između subote i nedelje, 25. i 26. oktobra u 3 sata ujutru pomeranjem kazaljki na časovnicima za jedan sat unazad.
Tako pomeramo kazaljke u nedelju u 3 sata ujutru, pa se satovi vraćaju za jedan čas unazad na 2 sata.
To znači da će dan tog dana tehnički imati jedan čas “više”, jer se vreme legalno vraća. Srbija prati standardno Centralno evropsko vreme (CET, UTC+1), dok se tokom letnjeg perioda koristi Centralno evropsko letnje vreme (CEST, UTC+2).
Ova praksa je usklađena sa većinom evropskih zemalja.
Zimsko računanje vremena trajaće do poslednjeg vikenda u martu 2026. godine.
