KRAĐA U LUVRU IZVRŠENA ZA 7 MINUTA: Pljačkašima ispadali dragulji dok su bežali po Parizu
JEDAN od ukradenih dragulja iz Luvra navodno je pronađen ispred čuvenog muzeja u Parizu, javlja Le Parisien.
Prema informacijama medija, izgleda da je u pitanju kruna carice Evgenije, koja je bila polomljena. Sumnja se da je nakit ispao kriminalcima tokom bekstva, ali to nije zvanično potvrđeno.
Da podsetimo, u vreme otvaranja Muzeja Luvr u Parizu jutros se dogodila pljačka, objavila je danas francuska ministarka kulture Rašida Dati na svom nalogu na mreži Iks.
-Zbog pljačke je doneta odluka da se ustanova kulture Muzej Luvr zatvori za posetioce iz vanrednih razloga - navodi se u saopštenju koje je muzej objavio na toj društvenoj mreži.
Velika pljačka izvršena za 7 minuta
Na Frans Interu, ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez govorio je o velikoj pljački. Potvrdio je da su "pojedinci ušli spolja sa platforme".
- Ukrali su neprocenjiv nakit, incident je trajao sedam minuta - rekao je ministar.
Nunjez je potvrdio da u Luvru nije bilo povređenih.
- Bilo je neophodno evakuisati ljude prvenstveno da bi se sačuvali tragovi i naznake kako bi istražitelji mogli mirno da rade. Evakuacija javnosti je prošla bez incidenata -dodao je on.
Prema rečima bivšeg šefa pariske policije, "očigledno je bio tim koji je izviđao". Prozori su isečeni "flopi diskom".
Incident se navodno dogodio u trenutku kada su prvi posetioci počeli da ulaze u muzej, nakon čega je odmah raspoređena policija, a posetiocima izdato upozorenje da ne ulaze u muzej.
