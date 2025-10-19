Panorama

KRAĐA U LUVRU IZVRŠENA ZA 7 MINUTA: Pljačkašima ispadali dragulji dok su bežali po Parizu

V.N.

19. 10. 2025. u 12:36

JEDAN od ukradenih dragulja iz Luvra navodno je pronađen ispred čuvenog muzeja u Parizu, javlja Le Parisien.

КРАЂА У ЛУВРУ ИЗВРШЕНА ЗА 7 МИНУТА: Пљачкашима испадали драгуљи док су бежали по Паризу

Foto: Profimedia

Prema informacijama medija, izgleda da je u pitanju kruna carice Evgenije, koja je bila polomljena. Sumnja se da je nakit ispao kriminalcima tokom bekstva, ali to nije zvanično potvrđeno.

Da podsetimo, u vreme otvaranja Muzeja Luvr u Parizu jutros se dogodila pljačka, objavila je danas francuska ministarka kulture Rašida Dati na svom nalogu na mreži Iks.

  -Zbog pljačke je doneta odluka da se ustanova kulture Muzej Luvr zatvori za posetioce iz vanrednih razloga - navodi se u saopštenju koje je muzej objavio na toj društvenoj mreži.

Velika pljačka izvršena za 7 minuta

Na Frans Interu, ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez govorio je o velikoj pljački. Potvrdio je da su "pojedinci ušli spolja sa platforme".

 - Ukrali su neprocenjiv nakit, incident je trajao sedam minuta - rekao je ministar.

Nunjez je potvrdio da u Luvru nije bilo povređenih.

 - Bilo je neophodno evakuisati ljude prvenstveno da bi se sačuvali tragovi i naznake kako bi istražitelji mogli mirno da rade. Evakuacija javnosti je prošla bez incidenata -dodao je on.

Prema rečima bivšeg šefa pariske policije, "očigledno je bio tim koji je izviđao". Prozori su isečeni "flopi diskom".

Incident se navodno dogodio u trenutku kada su prvi posetioci počeli da ulaze u muzej, nakon čega je odmah raspoređena policija, a posetiocima izdato upozorenje da ne ulaze u muzej.

(Telegraf)

