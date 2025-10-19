TRI HOROSKOPSKA ZNAKA ULAZE U ZLATNO DOBA: Stiži im sve što su oduvek sanjali
ASTROLOZI ističu da je došlo do posebnog spoja Meseca i Merkura, što donosi snažnu energiju jasnoće, intuicije i pravog trenutka.
Ovaj tranzit otvara vrata ka prosperitetu i obilju, a tri znaka Zodijaka posebno će osetiti njegov uticaj.
Blizanci — snaga ideja donosi uspeh
Za Blizance, Merkur kao njihov vladar donosi moć izražavanja i komunikacije. Njihove ideje i reči postaće ključ za privlačenje novih prilika. Ako ostanu dosledni sebi i veruju u sopstvenu vrednost, mogu očekivati da im se otvore vrata ka bogatstvu i napretku.
Vaga — harmonija vodi ka obilju
Vagama ovaj tranzit donosi balans između ljubavi i posla. Kada su emotivno ispunjene i zadovoljne u privatnom životu, one imaju snagu i fokus da se posvete karijeri i finansijama. Univerzum im šalje poruku da je upravo sada pravi trenutak da ulože trud i uživaju u nagradama.
Ribe — intuicija kao putokaz
Ribe će zahvaljujući svojoj snažnoj intuiciji prepoznati prilike koje drugi ne vide. Ovaj period donosi im niz proboja i novih mogućnosti. Kada se oslobode strahova i poveruju u sopstvenu unutrašnju snagu, pred njima se otvara put ka prosperitetu i unutrašnjem miru.
Blizanci, Vage i Ribe od 17. oktobra ulaze u sezonu prosperiteta. Njihova vera u sebe, sposobnost da prepoznaju prave prilike i spremnost da se oslobode negativnih obrazaca biće ključ za ostvarenje obilja u narednom periodu.
(Krstarica)
