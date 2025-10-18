SLUČAJ KOJI INTRIGIRA NAUČNIKE: DŽinovski asteroid udario u Zemlju, ali - nema kratera

ISTRAŽIVAČI su pronašli novo polje drevnih tektita u Južnoj Australiji. Ovi stakleni fragmenti stari 11 miliona godina se razlikuju hemijski i geografski od drugih poznatih tektita.

Iako krater još nije pronađen, otkriven je značajan događaj koji daje uvide u pogledu Zemljine burne prošlosti i planetarne odbrane.

Maleni stakleni fragmenti pronađeni u Južnoj Australiji svedoče o udaru ogromnog asteroida pre 11 miliona godina. Ovi specifični tektiti označavaju nepoznat događaj koji menja naše shvatanje Zemljine burne prošlosti.

U centru otkrića je retko prirodno staklo, takozvani tektiti, koji nastaju kad meteorit udari u Zemlju dovoljnom silinom da istopi površinu i razbaca istopljeni materijal na ogromne distance. Ova novootkrivena vrsta tektita dosad je pronađena samo u Južnoj Australiji.

Naučnici sa Univerziteta Kertin upoređuju pronalazak sa otkrivanjem novog poglavlja u burnoj prošlosti Zemlje.

-Ova stakla su specifična za Australiju i obeležavaju drevni udar za koji nismo ni znali. Formirala su se kad je asteroid udario u Zemlju, topeći površinske stene i razbacujući fragmente na daljinu od više hiljada kilometara. Ovi komadići stakla su kao malene vremenske kapsule iz daleke prošlosti naše planete.

Otkriće je još intrigantnije zato što, iako je udar morao biti enorman, naučnici još nisu pronašli krater.

Znanje kad i koliko često veliki asteroidi pogađaju Zemlju takođe pomaže u proceni rizika od budućih udara, što je značajno za planetarnu odbranu.

-Ovi tektiti su specifični zbog svoje neobične hemije i svoje starosti – oko 11 miliona godina, kažu naučnici sa Univerziteta Eks-Marsej.

-Oni označavaju potpuno poseban udar koji nema veze sa čuvenim australazijskim tektitskim poljem.

Dok su se australazijski tektiti formirali pre oko 780.000 godina i raštrkani su preko pola planete, ovi tektiti su mnogo stariji i njihovo otkriće ukazuje na dosad nepoznat džinovski udar.

Studija ističe i razornu moć prošlih udara i značaj njihovog proučavanja, prenosi Sajens dejli.

