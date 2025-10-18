Panorama

MUŠKARAC INSCENIRAO SOPSTVENU SAHRANU: "Želeo sam da vidim koliko bih ljubavi dobio"

V.N.

18. 10. 2025. u 13:23

SEDAMDESETČETVOROGODIŠNjI Mohan Lal iz indijske države Bihar inscenirao je sopstvenu sahranu kako bi saznao ko bi ga oplakao i "koliko ljubavi bi dobio" nakon smrti, prenosi NDTV.

МУШКАРАЦ ИНСЦЕНИРАО СОПСТВЕНУ САХРАНУ: Желео сам да видим колико бих љубави добио

Foto: Shutterstock

Lažna ceremonija u selu Konči sprovedena je po svim tradicionalnim običajima, a stotine meštana ispratile su ga na "poslednji put“.

U trenutku kada su svi mislili da je oproštaj stvaran, Mohan Lal je iznenada ustao sa nosila, šokiravši okupljene svojim "vaskrsenjem". Umesto njega, spaljena je lutka, a događaj se završio velikim banketom za prisutne.

 - Želeo sam da vidim svojim očima ko bi došao na moju sahranu i koliko poštovanja i ljubavi bih dobio - izjavio je Mohan Lal.

(Alo)

BONUS VIDEO

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 14

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JEDINI EGO KOJI SE NE OSTAVLJA PO STRANI: 100 odsto prirodni sastojci, 10 milijardi probiotskih bakterija i podrška zdravlju svakog dana

JEDINI EGO KOJI SE NE OSTAVLjA PO STRANI: 100 odsto prirodni sastojci, 10 milijardi probiotskih bakterija i podrška zdravlju svakog dana