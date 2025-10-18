MUŠKARAC INSCENIRAO SOPSTVENU SAHRANU: "Želeo sam da vidim koliko bih ljubavi dobio"

SEDAMDESETČETVOROGODIŠNjI Mohan Lal iz indijske države Bihar inscenirao je sopstvenu sahranu kako bi saznao ko bi ga oplakao i "koliko ljubavi bi dobio" nakon smrti, prenosi NDTV.

Foto: Shutterstock

Lažna ceremonija u selu Konči sprovedena je po svim tradicionalnim običajima, a stotine meštana ispratile su ga na "poslednji put“.

U trenutku kada su svi mislili da je oproštaj stvaran, Mohan Lal je iznenada ustao sa nosila, šokiravši okupljene svojim "vaskrsenjem". Umesto njega, spaljena je lutka, a događaj se završio velikim banketom za prisutne.

- Želeo sam da vidim svojim očima ko bi došao na moju sahranu i koliko poštovanja i ljubavi bih dobio - izjavio je Mohan Lal.

(Alo)

