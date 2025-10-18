MUŠKARAC INSCENIRAO SOPSTVENU SAHRANU: "Želeo sam da vidim koliko bih ljubavi dobio"
SEDAMDESETČETVOROGODIŠNjI Mohan Lal iz indijske države Bihar inscenirao je sopstvenu sahranu kako bi saznao ko bi ga oplakao i "koliko ljubavi bi dobio" nakon smrti, prenosi NDTV.
Lažna ceremonija u selu Konči sprovedena je po svim tradicionalnim običajima, a stotine meštana ispratile su ga na "poslednji put“.
U trenutku kada su svi mislili da je oproštaj stvaran, Mohan Lal je iznenada ustao sa nosila, šokiravši okupljene svojim "vaskrsenjem". Umesto njega, spaljena je lutka, a događaj se završio velikim banketom za prisutne.
- Želeo sam da vidim svojim očima ko bi došao na moju sahranu i koliko poštovanja i ljubavi bih dobio - izjavio je Mohan Lal.
(Alo)
BONUS VIDEO
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
"SHVATIO SAM DA SAM ALKOHOLIČAR": Naš glumac zbog jezivih reči svog SINA potražio pomoć
18. 10. 2025. u 13:11
"SNIMALI SMO UŽIVO - BIO JE UŽASAN!": Kijanu Rivs izazvao neprijatnost u emisiji
18. 10. 2025. u 10:18
"BEZDUŠNICI!": Miroslav Ilić ljut nakon lažne vesti da je UMRO - "Aleja će da me sačeka"
18. 10. 2025. u 09:27
HALID BEŠLIĆ SAM IZABRAO GROBNO MESTO: Zbog ovoga nije želeo da počiva u Aleji velikana
18. 10. 2025. u 07:41
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
PRAVAC MAĐARSKA: Srbijo, upomoć! Kojim putem Putin stiže u Budimpeštu?
AKO Putin želi da leti do Budimpešte preko vazdušnog prostora EU, Mađarska bi prvo morala zvanično da odobri sletanje i poletanje njegovih državnih aviona koristeći ovaj zakonski izuzetak, što ne bi bio problem.
17. 10. 2025. u 20:10
Komentari (0)