DANAS SLAVIMO SVETOG DIONISIJA AREOPAGITA: Veruje se da se uz ovu molitvu ostvaruju želje

SRPSKA pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave dan svetog Dionisija Areopagita.

Foto: SPC

Sveti Dionisije Areopagit je hrišćanski svetitelj koji se smatra jednim od sedamdeset manjih apostola.

Prema verovanju, pored dvanaest velikih apostola koji su bili Isusovi učenici, Bog je izabrao još sedamdeset drugih apostola koji će propovedati Jevanđelja i širiti hrišćanstvo. Jedan od njih je bio i sveti sveštenomučenik Dionisije Areopagit.

O njegovom životu ostalo je zapisano da je bio građanin Atine koga su svi voleli. Radio je kao sudija i bio je izuzetno pravedan.

Nakon što je saznao za apostola Pavla i njegove propovedi, odlučio je da se iz paganstva preobrati u hrišćanstvo. Tako je postao atinski episkop, a putovao je sa Svetim Pavlom dovoljno dugo i upozna sve ostale Hristove apostole. Posle mučeničke smrti Pavla, Dionisije je otišao u Galiju da među varvarima propoveda hrišćanstvo i sam za sebe želeći takvu smrt.

Prema legendi imao je 90 godina kada je uhvaćen i mučen zato što nije želeo da se odrekne Hrista. Nakon što mu je odsečena glava, ona je prema priči pala pred hrišćanku Karulu koja ju je sakrila i kasnije časno sahranila zajedno sa ostatkom tela.

Ovaj svetac se smatra zaštitnikom obrazovanih i svoih onih koji u svom srcu imaju mesta za Hrista. Prema narodnom verovanju, u molitvi treba da imate jednu, nedvosmislenu želju i ukoliko je dobra i iskrena, pomoć će vam doći.

Molitva Dionisiju

Blagosti se naučivši i bivši razuman u svemu, blagom savešću dostojno si se obukao. Napojio si se od sasuda izabranog, tajni neizrečenih, veru sačuvavši, dobar kraj imajući, sveštenomučeniče Dionisije: Moli Hrista Boga, da spase duše naše.