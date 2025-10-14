Panorama

STIŽE PLANINA PARA: Jedan znak će dobiti ogroman dobitak ove nedelje

В.Н.

14. 10. 2025. u 19:24

PARE zaista padaju s neba ove nedelje, a Lavovi su glavni miljenici sreće.

СТИЖЕ ПЛАНИНА ПАРА: Један знак ће добити огроман добитак ове недеље

Foto: Profimedia

Zvezde vam donose finansijski blagoslov, pa očekujte neočekivano, bonus na poslu, povraćaj novca, srećan tiket ili jednostavno priliku koja vam otvara nova vrata. Energija vam ide u prilog, zato nemojte ignorisati svoju intuiciju možda vas baš sada vodi do dobitka.

Foto: Shutterstock

Budite otvoreni za razgovore i nove kontakte, jer prilika može doći iz sasvim obične situacije. Svaka sitnica, svaki poziv ili predlog ove nedelje može imati skrivenu vrednost zato slušajte unutrašnji glas i reagujte brzo.

Kad novac stigne proslavite, ali pametno,sačuvajte deo, uložite u sebe i ne zaboravite da podelite radost s drugima. Univerzum vas nagrađuje, a ova nedelja je vaša prilika da to zaista osetite.

(Informer)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ORBAN NAJAVIO ISTORIJU: O ovome će se decenijama pričati
Svet

0 0

ORBAN NAJAVIO ISTORIJU: "O ovome će se decenijama pričati"

MAĐARSKI premijer Viktor Orban najavio je da će ponedeljak biti „istorijski važan dan“, napominjući da će učestvovati na dva događaja „koja će se pamtiti decenijama“. U objavi na društvenim mrežama jutros je rekao da će u Gedelu, zajedno sa predsednikom OTP banke Šandorom Čanjijem, otkriti „posebne vesti o kojima će se pričati širom zemlje“. Nije otkrio dalje detalje, ali je naglasio da će to biti „događaj od nacionalnog značaja“.

13. 10. 2025. u 14:50

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 7

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VESNA ZMIJANAC: Ja sam bila bolja pevačica od Brene!

VESNA ZMIJANAC: "Ja sam bila bolja pevačica od Brene!"