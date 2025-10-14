STIŽE PLANINA PARA: Jedan znak će dobiti ogroman dobitak ove nedelje
PARE zaista padaju s neba ove nedelje, a Lavovi su glavni miljenici sreće.
Zvezde vam donose finansijski blagoslov, pa očekujte neočekivano, bonus na poslu, povraćaj novca, srećan tiket ili jednostavno priliku koja vam otvara nova vrata. Energija vam ide u prilog, zato nemojte ignorisati svoju intuiciju možda vas baš sada vodi do dobitka.
Budite otvoreni za razgovore i nove kontakte, jer prilika može doći iz sasvim obične situacije. Svaka sitnica, svaki poziv ili predlog ove nedelje može imati skrivenu vrednost zato slušajte unutrašnji glas i reagujte brzo.
Kad novac stigne proslavite, ali pametno,sačuvajte deo, uložite u sebe i ne zaboravite da podelite radost s drugima. Univerzum vas nagrađuje, a ova nedelja je vaša prilika da to zaista osetite.
(Informer)
