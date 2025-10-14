Panorama

PAZITE SE RASPRAVA SA ŽENAMA Astro savet za utorak, 14. oktobar: Evo na koja 4 znaka utiče Pluton koji kreće direktnim hodom

Marina Jungić Milošević, astrolog

14. 10. 2025. u 07:16

POSLE višemesečnog retrogradnog hoda, u kome je od 4. maja, Pluton, simbol strasti, bogatstva, podsvesti i dominacije, 14. oktobra kreće direktnim hodom s prvog stepena buntovne, nepredvidive Vodolije, znaka budućnosti, interneta, pronalazaka, revolucija, novih tehnologija, avijacije, astronomije, astrologije...

ПАЗИТЕ СЕ РАСПРАВА СА ЖЕНАМА Астро савет за уторак, 14. октобар: Ево на која 4 знака утиче Плутон који креће директним ходом

Foto Shutterstock

Ova planeta takođe simbolizuje regeneraciju, unutrašnju snagu, harizmatičnost, seksualnost, nagli uspon kada sve izgleda izgubljeno (dizanje iz pepela, kao feniks) ali i fanatizam i kriminal.

Pluton danas pravi dobre aspekte aspekte s Venerom, Neptunom, Uranom i asteroidom Gold koji donose povoljne poslovne prilike i finansijski uspeh.

Međutim, opozicija s Mesecom koji danas ulazi u znak Lava, nepovoljno utiče na julske Lavove, januarske Vodolije, aprilske Bikove i oktobarske Škorpije. Kod njih više naglašava emocije, podložnost sugestijama, iracionalne strahove, netolerantnost i isključivost. Donosi konflikte i probleme sa ženama (majkom, babom, tetkom, šeficom) ali i sa nekretninama, nacionalizovanim zemljištem (Mesec je dom, a Pluton moć).

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

TRAMP OBJAVIO: Rat je završen
Svet

0 3

TRAMP OBJAVIO: Rat je završen

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da je dokument koji je potpisan na mirovnom samitu za Pojas Gaze u Egiptu "istorijski" i poručio da je time ostvaren dugogodišnji cilj, mir na Bliskom istoku.

13. 10. 2025. u 19:46

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŠEŠELJ O NAJBOLNIJEM SRPSKOM PITANJU: Nema daljih razgovora

ŠEŠELj O NAJBOLNIJEM SRPSKOM PITANjU: Nema daljih razgovora