PAZITE SE RASPRAVA SA ŽENAMA Astro savet za utorak, 14. oktobar: Evo na koja 4 znaka utiče Pluton koji kreće direktnim hodom

POSLE višemesečnog retrogradnog hoda, u kome je od 4. maja, Pluton, simbol strasti, bogatstva, podsvesti i dominacije, 14. oktobra kreće direktnim hodom s prvog stepena buntovne, nepredvidive Vodolije, znaka budućnosti, interneta, pronalazaka, revolucija, novih tehnologija, avijacije, astronomije, astrologije...

Ova planeta takođe simbolizuje regeneraciju, unutrašnju snagu, harizmatičnost, seksualnost, nagli uspon kada sve izgleda izgubljeno (dizanje iz pepela, kao feniks) ali i fanatizam i kriminal.

Pluton danas pravi dobre aspekte aspekte s Venerom, Neptunom, Uranom i asteroidom Gold koji donose povoljne poslovne prilike i finansijski uspeh.

Međutim, opozicija s Mesecom koji danas ulazi u znak Lava, nepovoljno utiče na julske Lavove, januarske Vodolije, aprilske Bikove i oktobarske Škorpije. Kod njih više naglašava emocije, podložnost sugestijama, iracionalne strahove, netolerantnost i isključivost. Donosi konflikte i probleme sa ženama (majkom, babom, tetkom, šeficom) ali i sa nekretninama, nacionalizovanim zemljištem (Mesec je dom, a Pluton moć).