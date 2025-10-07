STIŽE MIHOLJDAN: Prema narodnom verovanju, prava jesen nastupa posle praznika
MIHOLjDAN, koji slavimo u nedelju, 12. oktobra 2024, u crkvenom kalendaru označen je crnim, podebljanim slovom.
Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici u nedelju, 12. oktobra 2024, obeležavaju praznik prepodobnog Kirijaka Otšelnika, u narodu poznat kao Miholjdan.
Miholjdan vekovima unazad na isti dan obeležavaju pravoslavci, katolici i protestanti širom Evrope.
Iako je uveliko počela, prema narodnom verovanju, prava jesen nastupa posle praznika. Veruje se i da su oni koji su rođeni na Miholjdan posebno nadareni i blagosloveni, kao i da će ih kroz život pratiti sreća.
Oko Miholjdana se vreme uglavnom prolepša i otopli, pa se kratak period od nekoliko dana oko praznika naziva Miholjsko leto. U nekim krajevima ga još zovu i Sirotinjsko leto, jer mu se uvek posebno raduje sirotinja. Ovaj dan se naziva i mišji dan. Veruje se da miševi i poljske životinjice uginu na Miholjdan ako dotle u svoje jazbine nisu dopremili hranu za zimu.
Po brojnosti svečara, Miholjdan je na 13. mestu slava kod Srba.
Sveti Kirjak je zaštitnik mnogih srpskih domova. U pojedinim selima održavaju se zavetine i organizuju litije.
Za razliku od mnogih drugih crkvenih praznika, narod kaže da na Miholjdan treba raditi u polju i završiti sve poslove, ali ne i u kući – čistiti, usisavati i slično.
Običaj verovatno potiče iz vremena kada su se početkom oktobra obavljali poslednji poljoprivredni radovi pred početak zime.
S tim u vezi, postoji verovanje da se na Miholjdan ne treba venčavati. I ovo uverenje takođe je utemeljeno na tome da svatovi ne bi mogli da okupe goste jer su svi zauzeti poslovima u polju
(Žena Blic)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
EVO ŠTA JE VUČIĆ REKAO MILANOVIĆU, OSMANI I BEGAJU Otkrio šta se dešavalo u Draču: "Zastupao sam politiku i interese Srbije"
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić tokom otvaranja "Ložionice", na pitanje novinara, govorio je o dešavanjima u Draču gde je učestvovao na samitu Procesa Brdo-Brioni.
07. 10. 2025. u 12:23
AJDE ANGELA, ŠTA JE OVO? Stoltenberg tvrdi: NATO bio na korak od raspada, Tramp brutalno odgovorio svima u Alijansi
AMERIČKI predsednik Donald Tramp umalo je raspustio NATO 2018, ali su ga evropski saveznici uspeli da ga ubede da će povećati vojnu potrošnju, piše u svojim memoarima bivši generalni sekretar bloka Jens Stoltenberg.
07. 10. 2025. u 06:45
ŠURAK MU JE POZNATA FACA: Žena Nenada Jezdića je rođena sestra našeg slavnog sportiste (FOTO)
OSIM slavnog muža, supruga Nenada Jezdića ima i poznatog brata.
06. 10. 2025. u 13:03
Komentari (0)