RETROGRADNI PLUTON KREĆE NAPRED: Uslediće nagli i neočekivani događaji, počinje novi život za 3 znaka

07. 10. 2025. u 08:10

PLUTON, planeta koju astrolozi zovu i gsopodarem podzemlja, nalazi se u Vodoliji u svom retrogradnom hodu do 14. oktobra. Njegov izlazak iz retrogradne faze nagoveštava moćan period za Vodolije, Blizance i Vage.

Foto: Shutterstock/Pixabay

Pluton u Vodoliji u retrogradnom hodu donosi unutrašnje suočavanje sa moći, transformacijama i dubokim promenama koje se često odvijaju iza kulisa našeg svakodnevnog života.

Dok je bio retrogradan, mnogi su imali osećaj da stoje u mestu, da se vraćaju na stare obrasce ili da su primorani da preispitaju sopstvene strahove, opsesije i vezanosti.

Nagli i neočekivani događaji

To je bilo vreme kada smo se suočavali sa onim što smo pokušavali da sakrijemo ili potisnemo. Kada Pluton krene napred u Vodoliji (14. oktobar), taj proces se okreće ka spoljašnjem svetu i počinje vidljivo da menja okolnosti, kolektivne tokove i lične pravce.

Vodolija simbolizuje društvo, napredne ideje, tehnologiju i slobodu, pa će Pluton sada početi da donosi transformacije upravo u tim oblastima, često kroz nagle i neočekivane događaje.

Nova stvarnost

Ljudi mogu osetiti potrebu da preuzmu kontrolu nad sopstvenim životom, ali i odgovornost da učestvuju u promenama koje se tiču šireg društva. Energija postaje intenzivnija, moćnije i jasnije može da se deluje, a ono što je do sada bilo u tišini sazrevalo sada ulazi u fazu konkretne manifestacije.

Ovo je trenutak kada se ideje pretvaraju u konkretno delovanje i kolektivni duh budi da bi oblikovao novu stvarnost.

