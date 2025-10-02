VELIKO ARHEOLOŠKO OTKRIĆE U TURSKOJ: Pronašli otiske stopala ljudi koji su živeli pre 7.000 godina

MEHMET Nuri Ersoj, ministar kulture i turizma Turske u objavi na svom nalogu na društvenim mrežama, saopštio je da je na iskopavanjima u naselju Karahujuk u opštini Rejnhali otkriven veoma redak nalaz, koraci nastali pre 7.000 godina.

Koraci koje su naši preci napravili pre 7.000 godina u Anadoliji ponovo su otkriveni. Došli smo do veoma retkog otkrića tokom iskopavanja humke Tel Kurdu u Karahujuku. U slojevima koji potiču iz 5.200. godine pre nove ere, identifikovano je pet ljudskih otisaka stopala, rekao je Ersoj.

Prema saopštenju Ministarstva, otisci stopala otkriveni su 21. avgusta 2025. godine, tokom iskopavanja u sloju blata koji je bio izložen intenzivnoj kiši ili vodi, prenosi Hurijet.

Ovi otisci pripadaju ljudima koji su hodali po blatu natopljenom kišom i pružaju nam jedinstvenu sliku iz daleke prošlosti. Kroz naš projekat "Nasleđe za Budućnost”, s ciljem da ono što je rađeno 60 godina postignemo za 4 godine, nastavljamo da tragove prošlosti prenosimo u budućnost, čuvamo i istražujemo istorijsko nasleđe Turske i predstavljamo ga svetu, dodao je ministar.

Ovaj nalaz, koji se smatra retkim u anadolskoj arheologiji, pruža važne informacije o društvenom i kulturnom životu tog perioda.

(sputnikportal.rs)

