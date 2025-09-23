Panorama

DNEVNI HOROSKOP ZA SREDU, 24. SEPTEMBAR: Bika i Vodoliju očekuje sukob sa autoritetima, Lava s partnerom, Škorpiju s članovima porodice

Marina Jungić Milošević, astrolog

23. 09. 2025. u 20:00

SAZNAJTE šta vas u sredu, 24. septembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

Foto Shutterstock

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Napet aspekt vašeg vladaoca Marsa i Plutona, u kućama novca i neočekivanih situacija nepovoljno utiče na vaše finansije ali i na vašu intimu, Nije trenutak za podizanje kredita ili ulaganja u nekretnine. Podložnost povredama.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Kvadrat Plutona i Marsa, planete akcije, dominacije i strasti koje upravljaju vašim partnerskim odnosoma, donose sukob s autoritetima. Ljubomorne scene s voljenom osobom. Finansijski problemi. Podložnost infekcijama.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Mars, planeta akcije ali i sukoba, u izazovnom aspektu s Plutonom, donosi sukobe sa saradnicima, strancima, i probleme s pravnim aktima i na ispitima. Osetljiv urogenitalni trakt. Pazite se povreda u kući.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Kvadrat Marsa i Plutona, planeta strasti, dominacije i sukoba, donosi ljubomorne scene i rasprave s voljenom osobom. Problemi s finansijama. Neko koga ste nekada upoznali preko interneta, želi ponovo da uđe u vaš život.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Mars u četvrtoj a Pluton u sedmoj astrološkoj kući donose vam rasprave i svađe s emotivnim (ili poslovnim) partnerom i članovima porodice. Problemi s pravnim aktima, ispitima, stipendijama. Osetljiv želudac.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Napet aspekt Plutona i Marsa donosi vam sukob sa saradnicima, braćom, sestrama, rođacima, komšijama. Trebalo da budete oprezniji sa ulaganjima novca ali i svog znanja u nove poslovne projekte. Pazite se za volanom.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Vladaoci vašeg posla i partnerskih odnosa, Mars i Pluton, upozoravaju na probleme sa finansijama, kreditima, pozajmicama, sponzorstvima, alimentacijama. Susret s osobom koja nosi uniformu na radu. Osetljivi bubrezi.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Vaši vladaoci Mars i Pluton, planete inicijative, sukoba i povreda, obrazuju međusobno napet aspekt, donoseći vam probleme u porodičnim odnosima. Sukob sa autoritetima, roditeljima ili nadređenima. Podložnost povredama.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Kvadrat Marsa i Plutona, u 12. i šestoj kući, može vas odvesti u tajnu ili vezu s nekim koga poznajete preko poslovnih kontakata. Izbegavajte nepotrebne troškove i rizične finansijske poteze. Izbegavajte alkohol.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Pluton i Mars koji upravljaju vašim privatnim životom, planovima i odnosom s prijateljima, donose vam turbulencije u odnosu s voljenom osobom. Rasprave sa članovima porodice. Promena planova. Pazite se za volanom.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Mars u kući karijere i Pluton u vašem znaku obrazuju napet aspekt koji podstiče vašu ambiciju, naročito po pitanju novih izvora prihoda. Sukobi s autoritetima, roditeljima ili nadređenima. Bol u leđima.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Vladalac vašeg ljubavnog života, Mars, u devetoj kući obrazuje napet aspekt sa Plutonom u 12. kući što vam donosi probleme na putovanjima, ispitima, sa strancima ili pravnim aktima. Strastvena romansa sa zauzetom osobom.

