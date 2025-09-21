Panorama

OVO SU VOZILA KOJA SE NAJČEŠĆE KRADU: Evo zbog čega su glavna meta

В.Н.

21. 09. 2025. u 14:40

PROŠLE godine u Nemačkoj je ukradeno više od 14.000 automobila, a ukupna šteta je premašila 293 miliona evra.

Podaci iz najnovije statistike Nemačkog udruženja osiguravača (GDV) pokazuju da je broj krađa smanjen za tri procenta u odnosu na 2023. godinu, ali rizik ostaje visok, sa prosečno skoro 40 vozila koja dnevno nestaju sa ulica i parkinga.

Najčešće mete nisu jeftini gradski automobili, već terenci i modeli premijum klase. Tojota je posebno na udaru: čak četiri njena modela su bila među deset najčešće kradenih. Najopasnija situacija je za vlasnike Lend Kruzera, a Leksus NX i UX, kao i Tojota RAV4, visoko su na listi. Ovo je japanskog proizvođača učinilo sinonimom za unosan posao na crnom tržištu rezervnih delova i preprodaje.

Ali, Tojotu prate i drugi atraktivni modeli. Krajsler Grand Čeroki, Kia Stinger, Hjundai Santa Fe i Audi Q7 takođe se često kradu, a među luksuznijim modelima posebno se ističe Porše 911. Iako broj krađa ovog modela nije veliki, prosečna vrednost štete prelazi 100.000 evra po vozilu i najveća je u celokupnoj statistici. U proseku, svaka krađa košta osiguravače oko 20.700 evra.

Regionalne razlike su ogromne. Berlin je i dalje ozloglašena prestonica krađa, sa skoro 3.900 nestalih automobila, odnosno više od jednog od četiri slučaja u Nemačkoj. Vozači tamo žive sa rizikom od čak 39 krađa na 10.000 osiguranih vozila, daleko više nego u drugim saveznim državama.

Deceniju nakon što su masovni lopovi ispunili statistiku vozilima poput Golfa ili Pasata, statistika krađa jasno pokazuje promenu trendova. Danas su na meti najpoželjniji terenci i hibridi.

U Hrvatskoj je slika znatno povoljnija nego u Nemačkoj ili drugim velikim zemljama. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, poslednjih godina se godišnje beleži prosečno 200 do 300 ukradenih automobila, što je znatno manje nego u zemljama srednje Evrope. Najčešće mete su stariji i manje zaštićeni modeli, dok luksuzni terenci samo povremeno budu meta organizovanih grupa koje obično pokušavaju da ih prenesu preko granice. Zahvaljujući boljoj kontroli granica i manjem tržištu za preprodaju ilegalnih delova, Hrvatska se i dalje smatra jednim od bezbednijih mesta za vlasnike automobila.

(Kurir)

Fudbal
