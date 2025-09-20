Panorama

BLISTAVO KUPATILO BEZ RIBANJA: Jedan sastojak rešava sve

V.N.

20. 09. 2025. u 10:19

JEDNA žena, Keni Ailin, sasvim slučajno je otkrila njegovo moćno dejstvo kada joj se bočica prosula po podu kupatila, ostavljajući za sobom savršeno čiste pločice i fuge.

Foto: Free Images Pixabay

Ako se pitate kako očistiti uporne mrlje i naslage u kupatilu bez napornog ribanja, odgovor je jednostavniji nego što mislite i verovatno se već nalazi u vašem domu. Rešenje leži u vodonik-peroksidu, poznatijem kao hidrogen. Jedna žena, Keni Ailin, sasvim slučajno je otkrila njegovo moćno dejstvo kada joj se bočica prosula po podu kupatila, ostavljajući za sobom savršeno čiste pločice i fuge.

Mnogi se oslanjaju na skupa i jaka hemijska sredstva za čišćenje kupatila, koja često imaju neprijatan miris i mogu biti štetna i po zdravlje. Međutim, ispostavilo se da troprocentni hidrogen-peroksid može biti bar jednako efikasniji. On je odličan izbor za čišćenje jer efikasno uklanja mikroorganizme, uključujući bakterije, gljivice i buđ, koji su česti „stanovnici“ vlažnih prostorija kao što je kupatilo. Zar nije sjajno što rešenje može biti tako jednostavno?

Kako primeniti ovaj trik?

Postupak je neverovatno lak. Sve što treba da uradite jeste da sipate hidrogen-peroksid direktno na pločice, fuge, ili u kadu i WC šolju. Ostavite ga da deluje neko vreme, barem dvadesetak minuta, kako bi u potpunosti ispoljio svoje dejstvo. Nakon toga, samo isperite vodom. Rezultati će vas oduševiti – prljavština, buđ i naslage kamenca će nestati, a vaše kupatilo će ponovo zablistati, i to bez imalo truda i ribanja.

Ovaj metod je idealan za sve one koji nemaju vremena za dugotrajno čišćenje, a žele besprekorno čisto kupatilo, prenosi Krstarica.

(NajŽena)

