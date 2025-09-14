DNEVNI HOROSKOP ZA NEDELJU, 14. SEPTEMBAR: Blizance i Ribe očekuju nesuglasice u domu, Strelca veća zarada, Devica ima podršku prijatelja

SAZNAJTE šta vas u nedelju, 14. septembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

Foto: Shutterstock

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Astrolog Marina Jungić Milošević

OVAN (21. 3 - 20. 4)

S poslednjom Mesečevom četvrti u trećoj kući, razmišljate o pokretanju biznisa s emotivnim ili poslovnim partnerom. Ipak, obratite pažnju na detalje dogovora i ugovora koje bi trebalo da potpišete. Osetljivi zglobovi.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Naglašena kuća posla sa poslednjom četvrti Meseca, donosi vam uvećanje prihoda preko kreativnog zanimanja. Ipak, trebalo bi da budete oprezniji prilikom dogovora, kao i da pripazite na vredne sitnice.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Pozicija poslednje Mesečeve četvrti u vašem znaku, u napetom aspektu s vašim vladaocem Merkurom, donosi trzavice upozorava sa članovima porodice. Novac stiže preko neke samostalne delatnosti. Dodatni oprez za volanom.

RAK (22. 6 - 22. 7)

S poslednjom četvrti vašeg vladaoca Meseca u kući podsvesti, nervozniji ste nego obično. Pazite se sitnih dušaa iz poslovnog okruženja, koje vam mogu raditi iza leđa, mada vam ne mogu mnogo nauditi, jer nadređeni cene vaš trud.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Poslednja Mesečeva četvrt u kući društvenog života donosi vam kontakte s uticajnim i osobama na položaju. Pazite na vredne sitnice, ključeve, telefone, kartice, ali i na automobile. Promenite način ishrane.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Naglašena kuća karijere sa poslednjom Mesečevom četvrti, u napetom aspektu s vašim vladaocem Merkurom, upozorava na sukob s autoritetima. Jupiter iz kuće neočekivanih situacija donosi vam novac i podršku prijatelja.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Mesec, vladalac vaše karijere u fazi poslednje četvrti, pod uplivom Jupitera iz kuće karijere, donosi vam podršku autoriteta u vezi sa važnim pitanjima. Moguće odlaganje puta ili problemi s dokumentacijom. Nesanica.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Poslednja Mesečeva četvrt u kući finansija fokusira vas na završavanje vrlo isplativog posla. Obratite pažnju na vredne sitnice. Neko koga ste smatrali prijateljem vam daje vam do znanja da mu se dopadate i više od toga.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Jednom godišnje, poslednja Mesečeva četvrt u sedmoj kući, ove godine donosi vam trzavice s emotivnim ili poslovnim partnerom. Dodatni oprez s dokumentacijom i u saobraćaju. Vaš vladalac Jupiter u kući finansija, donosi vam veću zaradu.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Aspekti poslednje četvrti Meseca, koji upravlja partnerskim odnosima, donose vam razmirice s voljenom osobom ili poslovnim partnerom. Nesuglasice sa saradnicima. Strastveni susret sa Škorpijom u večernjim satima.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

U vreme poslednje Mesečeve četvrti u petoj kući, vaši kreativni potencijali dolaze do punog izražaja, preko samostalne ili javne delatnosti. Dobijate javna priznanja za svoj rad. Nesanica.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Ne prija vam poslednja Mesečeva četvrt u kući privatnosti jer donosi trzavice sa članovima porodice ali i sa voljenom osobom. Ipak, sekstil s vašim vladaocem Jupiterom, donosi i situacije u kojima će svi problemi biti lakše rešivi.