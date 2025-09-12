Panorama

OVO SE DEŠAVA POSLE DVE GODINE Astro savet za subotu, 13. septembar: DOBAR DAN ZA DOGOVORE, UGOVORE I PROMENU NAČINA ISHRANE

Marina Jungić Milošević, astrolog

12. 09. 2025. u 22:19

POSLE dve godine, danas, 13. septembra, u 12.51, ponovo se obrazuje konjunkcija Sunca i Merkura u zemljanom znaku Device.

ОВО СЕ ДЕШАВА ПОСЛЕ ДВЕ ГОДИНЕ Астро савет за суботу, 13. септембар: ДОБАР ДАН ЗА ДОГОВОРЕ, УГОВОРЕ И ПРОМЕНУ НАЧИНА ИСХРАНЕ

Foto: Profimedia

To je ujedno peta od šest ovogodišnjih konjunkcija Sunca i Merkura, koja podstiče praktičnost, analitičnost, racionalnost, smisao za detalje ali i potrebu da stvari dovedemo u red. 

Ovaj aspekt takođe naglašava komunikativnost, pa ćete se brže i lakše dogovoriti s drugima, bilo da se radi o poslu, ljubavnoj vezi ili prijateljskom odnosu. Dan je dobar i za potpisivanje ugovora, dokumenata, ali i za početak neke nove rutine u vašem svakodnevnom životu, poput, promene načina ishrane, polaska na rekreaciju i sl.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANJA

DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANjA