DNEVNI HOROSKOP ZA PETAK, 12. SEPTEMBAR: Rak i Devica zarađuju preko putovanja i obrazovanja, Ribe očekuje uspeh preko javne delatnosti

SAZNAJTE šta vas u petak, 12. septembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Sekstil Sunca u kući posla i Jupitera u kući privatnog života donosi vam solidnu zaradu, naročito preko samostalne delatnosti. Strastveni susret s vazdušnim znakom u popodnevnim satima. Osetljiv nervni sistem.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Pozicija Jupitera, koji upravlja vašim finansijama u odnosu na Sunce u Devici povoljno utiče na ishod poslovnih dogovora i donosi vam javna priznanja. Uvećanje prihoda preko građevinskih i poslova sa nekretninama. Hormonski disbalans.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Mesec u Biku podstiče vašu intuiciju, dok vam sekstil Sunca i Jupitera donosi uvećanje prihoda preko privatnog biznisa, obrazovanja, putovanja. Dogovor o novom projektu. Susret s Vagom u većem društvu. Smanjite unos šećera.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Naglašen znak Bika donosi vam zaradu preko aranžmana sa strancima i poslova koji podrazumevaju češća putovanja. Mogućnost postizanja važnog dogovora sa dugogodišnjim emotivnim ili poslovnim partnerom. Nervoza.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Vaš vladalac Sunce u kući novca pravi sjajan aspekt sa Jupiterom u kući mašte donoseći vam nove ideje i veću zaradu. Odgovara vam pozicija Meseca u Biku, ako planirate kupoprodaju nekretnina. Podložnost sportskim povredama.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Naglašen znak Bika olakšava realizaciju vaših planova, sekstil Sunca u vašem znaku i Jupitera u Raku donose mogućnost veće zarade preko stranaca, prijatelja, medija, influenserstva. Tajna veza sa osobom s posla.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Sekstil Sunca u kući mašte i Jupitera u kući karijere donosi vam ostvarenje plana o kome maštate duže vreme. Dogovor o poslovnom aranžmanu koji obećava lepu zaradu. Slobodne Vage očekuje poznanstvo preko društvene mreže.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Aspekti Meseca slobodnima donosi susret s nekim na pozorišnoj predstavi, koncertu, u društvu prijatelja. Sekstil Sunca i Jupitera donosi vam uspeh, priznanja i novac preko inostranstva, putovanja, obrazovanja.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Aspekt vašeg vladaoca Jupitera, planete prosperiteta, u kući novca i Sunca u kući karijere donose vam uspeh i novac preko stranaca, putovanja, stipendija. Iznenadni poziv za izlazak od mlađe osobe. Nervoza.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Sekstil Sunca u devetoj i Jupitera u sedmoj kući donosi vam profesionalni i finansijski uspeh preko stranaca, pravnih akata, obrazovanja. Mesec u staloženom, ležernom Biku, donosi vam susret sa šarmantnom osobom.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Sunce, u kući finansija pravi sekstil sa Jupiterom u kući posla, donoseći vam uspeh i novac preko partnerskih poslova, sponzorstava, kredita. Emotivni partner sumnja u vašu iskrenost prema njemu, mada znate da nema razloga za to.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Sekstil Sunca i vašeg vladaoca Jupitera donosi vam uspeh preko javne ili samostalne delatnosti. Rasprava sa saradnicima.Pozicija Meseca donosi vam susret sa rođakom ili nekim koga dugo niste videli. Nesanica.