MUŠKARCU PRESAĐEN BUBREG GENETSKI MODIFIKOVANE SVINJE: "Zaista sam želeo da doprinesem nauci"

AMERIKANAC iz američke savezne države Nju Hempšir postao je najnoviji pacijent kojem je presađen eksperimentalni bubreg genetski modifikovane svinje, saopštili su lekari iz Opšte bolnice Masačusets.

Foto: Profimedia

Pacijent, 54-godišnji Bil Stjuart operisan je 14. juna i, prema navodima bolnice, dobro se oporavlja.

"Zaista sam želeo da doprinesem nauci", izjavio je Stjuart, za AP.

Lekarski tim istakao je još jedan značajan rezultat- kod prethodnog pacijenta iz iste savezne države, Tima Endrusa, presađeni svinjski bubreg funkcioniše već sedam meseci, što je najduži zabeleženi period do sada, a prethodni rekord bio je 130 dana.

Na osnovu dosadašnjih iskustava sa nekoliko pojedinačnih transplantacija, američka Uprava za hranu i lekove (FDA) odobrila je kompaniji eGenesis početak kliničkog ispitivanja transplantacije svinjskih bubrega (ksenotransplantacija) na ljudima.

Više od 100.000 ljudi nalazi se na listi čekanja za transplantaciju organa u SAD, od čega većina čeka bubreg, a hiljade umiru pre nego što dočekaju odgovarajući organ.



Dr Rijela je istakao da su kod Stjuarta prilagođene terapije za suzbijanje odbacivanja organa, kao i kod prethodnog pacijenta.

Dodao je da je još rano davati prognoze o dugovečnosti svinjskih bubrega kod ljudi, ali da bi čak i privremeno rešavanje problema moglo da donese značajne koristi pacijentima koji čekaju odgovarajući ljudski organ.

(Tanjug)

