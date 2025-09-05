SPEKTAKL NA NEBU U NEDELJU: Totalno pomračenje meseca videćemo golim okom - evo koliko će trajati

POTPUNO pomračenje Meseca moći će da se posmatra u Srbiji u nedelju, 7. septembra, saopštio je Centar za promociju nauke.

Foto: Tviter/ @holcombobserv

Prema obaveštenju Astronomske opservatorije Beograd, Astronomskog društva "Ruđer Bošković" i Astronomskog udruženja "Eureka" iz Kruševca delimično pomračen Meseca u Srbiji će se pojaviti na istoku u večernjim satima, negde oko 19 časova, a potpuno pomračen će biti od 19.30 do 20.52 časa.

Poslednji kontakt sa Zemljinom senkom imaće u 21.56 sati, a sa teško uočljivom polusenkom u 22.56 časova.

Prema procenama, ovu pojavu moći će da vidi oko 77 odsto stanovnika Zemlje, a sve faze pomračenja moći će da se posmatraju iz Indije, Kine, centralne Rusije, Kazahstana i zapadne Australije, a neće se videti iz Severne i Južne Amerike.

Ovaj fenomen moći će i organizovano da se prati preko interneta zahvaljujući Astronomskoj opservatoriji Beograd, a posmatranje će biti organizovano sa Astronomske stanice Vidojevica.

Prenos uživo biće na YouTube kanalu Astronomske Opservatorije u Beogradu.

Planiran program od 19 do 22 sata podrazumeva i prezentaciju određivanja daljina u Sunčevom sistemu fenomenima vezanim za Zemlju, Mesec i Sunce.

Za ljubitelje astronomije biće organizovan i prenos uživo od strane astronomskog društva "Ruđer Bošković" koje će javno posmatranje organizovati sa Narodne opservatorije na Kalemegdanu, dok će posetioci u Kruševcu to moći da učine sa Bagdale zahvaljujući udruženju "Eureka".

Organizatori poručuju da će se programi realizovati ukoliko vremenski uslovi to dozvole.

Pomračenje Meseca se prati golim okom tako da za ovu priliku teleskop neće biti neophodan, ali ako posetioci žele da ovaj fenomen fotografišu i zabeleže mogu to da urade opremom ova dva društva ili svojim fotoaparatima.

(Tanjug)