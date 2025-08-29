KINEZI IZUMELI JESTIVE KUGLICE ZA MRŠAVLJENJE: Sagorevaju masti dok jedete

UMESTO dijeta i brojanja kalorija, zamislite da u sladak napitak ili desert dodate samo jedan sastojak koji će vam pomoći da smršate. Zvuči neverovatno, ali upravo na tome rade naučnici iz Kine, koji su osmislili mikroperle koje bi, kada se unesu u telo kroz hranu, pomogle u gubitku i kontroli telesne težine.

Jestive mikroperle, koje bi se u budućnosti mogle dodavati u popularne napitke ili u različite deserte, možda će postati nova metoda gubitka težine. Perlice su napravljene su od polifenola iz zelenog čaja, vitamina E i morskih algi, a kada dospeju u organizam, u crevima se vezuju za masti i blokiraju njihovu apsorpciju.

Prvi eksperimenti na pacovima pokazali su obećavajuće rezultate: Životinje koje su dobijale hranu sa visokim procentom masti, uz dodatak ovih mikroperli, izgubile su oko 17 odsto telesne mase u odnosu na one koje ih nisu dobijale. Kod njih je uočeno i manje masnog tkiva, smanjeno oštećenje jetre, kao i povećano izlučivanje masti u stolici - i to bez negativnih posledica po zdravlje (za razliku od grupe koja je dobijala lek orlistat protiv gojaznosti).

-Želeli smo da napravimo nešto što bi se poklapalo sa načinom na koji ljudi žive i jedu, rekla je autorka eksperimenta Jue Vu sa Univerziteta Sečuan.

Ovaj pristup zasniva se na prirodnim procesima - mikroperle nastaju spajanjem molekula zelenog čaja i vitamina E, koji se zatim oblažu prirodnim polimerom iz morskih algi. Taj zaštitni omotač štiti čestice od kiseline u želucu, ali se u crevima širi, što omogućava aktivnim supstancama da vežu masti tokom varenja.

S obzirom da same po sebi gotovo da nemaju ukus, mogu se lako uklopiti u ishranu. Naučnici kažu da bi se mogle koristiti u obliku sitnih kuglica i dodavati u već postojeće namirnice i poslastice.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da rezultati na životinjama nisu dovoljno ubedljivi da bi se proizvod primenio na čoveku, tako da tek predstoji da se utvrdi kako ove čestice deluju na ljude, kao i da li imaju potencijalne nedostatke (na primer, da li mogu smanjiti apsorpciju vitamina rastvorljivih u mastima).

Uprkos tome, naučnici veruju da je ideja zanimljiva i vredna daljeg istraživanja, jer bi mogla ponuditi održiviji i bezbedniji način kontrole težine. Tim istraživača iz Kine koji je napravio mikroperle već sarađuje sa jednom biotehnološkom kompanijom kako bi mogli da nastave da ih proizvode i proučavaju, koristeći sastojke koji su u potpunosti odobreni za upotrebu u ishrani i koji se mogu proizvoditi u velikim količinama, prenosi "Ekonomik tajms".

Započeto je i kliničko ispitivanje u saradnji sa jednom od vodećih bolnica u Kini - u njega je uključeno 26 učesnika, a prvi rezultati mogli bi biti poznati tokom naredne godine.

