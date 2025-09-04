DNEVNI HOROSKOP ZA PETAK, 5. SEPTEMBAR: Blizanci da paze na troškove, Rak na starijeg člana porodice, Devica zarađuje preko IT-ija
SAZNAJTE šta vas u petak, 5. septembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...
PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
OVAN (21. 3 - 20. 4)
Moguće rasprave s partnerom, ljubavnim ili poslovnim, ali ipak uspevate da postavite stvari na svoje mesto. Napet aspekt vašeg vladaoca Marsa u kući partnerstva i Jupitera u kući privatnosti, donosi probleme u porodici.
BIK (21. 4 - 21. 5)
Mars, vladalac partnerskih odnosa ali i tajnih neprijatelja, u Vagi i pravi kvadrat s Jupiterom u trećoj kući, donoseći konflikte s braćom, sestrama, rođacima, komšijama, ali i na kraćim putovanjima. Vanredni troškovi.
BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)
Vladalac vašeg poslovnog i društvenog života, Mars, u kući ljubavi i kreativnosti, donosi vam uspeh u javnoj delatnosti, ali kvadrat s Jupiterom podstiče želju za trošenjem i preteranim emotivnim reakcijama. Vodolija misli na vas.
RAK (22. 6 - 22. 7)
Mars, planete sukoba, u kući privatnog života, pod uticajem Jupitera iz vašeg znaka, donosi vam trzavice s voljenom osobom i starijim članom porodice. Novac pritiče preko samostalne delatnosti ili saradnje sa voljenom osobom.
LAV (23. 7 - 22. 8)
Mars u kući biznisa pravi napet aspekt s Jupiterom u kući ograničenja, pa obratite pažnju na pravna akta i zakonske propise u poslovanju. Dogovor sa strancima o intelektualnom angažmanu. Budite tolerantniji prema braći, sestrama, rođacima.
DEVICA (23. 8 - 22. 9)
Vladalac vaših finansija Mars u kući finansija, pod uticajem Jupitera iz Raka, donosi vam novac preko nekonvencionalnih vidova zarade, naročito IT sektora, influenserstva. Rasprava s partnerom i članom porodice. Rak misli na vas.
VAGA (23. 9 - 22. 10)
Mars, planeta akcije i inicijative, u vašem znaku, pravi kvadrat s Jupiterom u kući karijere, čineći vas ambicioznijim i preduzimljivijim. Sukobi sa nadređenima. Lav vam šalje poziv za izlazak, Vodolija misli na vas.
ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)
Kvadrat između vašeg vladaoca Marsa, u kući intuicije i tajni, i Jupitera u Raku, upozorava na probleme sa strancima, na putovanjima, sa radnim dozovolama, ispitima, stipendijama, pravnim aktima. Tajna romansa s Ribama.
STRELAC (23.11 - 21. 12)
S Marsom u 11. kući vaš društveni život je intenzivan, a kvadrat s vašim vladaocem Jupiterom to samo naglašava, tako da će vas biti svuda. Skloni ste rizičnim finansijskim potezima, pa povucite ručnu kada je reč o troškovima.
JARAC (22. 12 - 20. 1)
Mars u kući karijere čini vas ambicioznijim, a Mesec u vašem znaku praktičnijim. Kvadrat sa Jupiterom u kući partnerstva, upozorava na dodatni oprez sa pravnim aktima, sudskim procesima. Pazite se skandala u javnosti.
VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)
S Jupiterom u kući posla i Marsom u devetoj kući, povedite više računa o poštovanju zakonskih odredbi u okviru saradnje sa strancima, visokog obrazovanja, pravnih akata. Romansa s Vagom na kraćem putu, predavanju, seminaru.
RIBE (20. 2 - 20. 3)
Mars, planeta akcije, u kući novca, podstiče vas da se angažujete u okviru isplativog posla, ali kvadrat s vašim vladaocem Jupiterom upozorava na dodatni oprez kada je reč o pravnim aktima i privatnom biznisu.
