PRIBLIŽAVA SE VELIKA GOSPOJINA: Vreme kada se Nebo i Zemlja ponovo dotiču, a molitva postaje most između ljudske slabosti i božanske milosti

VELIKA Gospojina, praznik Uspenja Presvete Bogorodice, jedan je od najvažnijih dana u hrišćanskom kalendaru i jedan od najsvetlijih trenutaka u godini.

Foto: profimedia

Tog dana, Crkva se seća blaženog usnuća Bogorodice i njenog uznesenja u Carstvo nebesko. Za verujući narod, to je vreme kada se Nebo i Zemlja ponovo dotiču, a molitva postaje most između ljudske slabosti i božanske milosti.

Velika Gospojina nas podseća na smirenje i predanje – Bogorodica nije tražila ništa za sebe, već je celog života živela u potpunoj poslušnosti Božjoj volji. Njeno usnuće nije kraj, već prelazak u večni život. U tom tajanstvu krije se poruka svakom čoveku: istinska snaga ne leži u prolaznoj moći, već u čistoti srca i veri.

Narodna verovanja i običaj

U srpskom narodu Velika Gospojina je od davnina slavljen praznik okupljanja i zahvalnosti. Smatralo se da je to poslednji dan u godini kada se bere lekovito bilje, jer posle Gospojine ono gubi svoju moć. Takođe, mnoge porodice slave ovaj dan kao krsnu slavu, pa se domovi ispunjavaju svećama, tamjanom i mirisom slavskog kolača. Na taj dan vernici se okupljaju u hramovima, prinoseći molitve Presvetoj Bogorodici za zdravlje porodice, zaštitu dece i mir u domu. Posebno mesto zauzima molitva majki koje svoju decu poveravaju pod njen plašt, verujući da ih ona čuva kao sopstvenog Sina.

Ezoterijska poruka Gospojine

Na dubljem nivou, Velika Gospojina nas uči o misteriji prelaska – iz života u večnost, iz materijalnog u duhovno. To je dan kada se podsećamo da smrt nije kraj, već vrata ka punoći postojanja.

Kako se praznik približava, vreme je da zastanemo, da u tišini srca pronađemo ono što je zaista vredno i da u molitvi Presvetoj Bogorodici potražimo snagu, zaštitu i mir.