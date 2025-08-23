Panorama

PRIBLIŽAVA SE VELIKA GOSPOJINA: Vreme kada se Nebo i Zemlja ponovo dotiču, a molitva postaje most između ljudske slabosti i božanske milosti

V.N.

23. 08. 2025. u 11:20

VELIKA Gospojina, praznik Uspenja Presvete Bogorodice, jedan je od najvažnijih dana u hrišćanskom kalendaru i jedan od najsvetlijih trenutaka u godini.

ПРИБЛИЖАВА СЕ ВЕЛИКА ГОСПОЈИНА: Време када се Небо и Земља поново дотичу, а молитва постаје мост између људске слабости и божанске милости

Foto: profimedia

Tog dana, Crkva se seća blaženog usnuća Bogorodice i njenog uznesenja u Carstvo nebesko. Za verujući narod, to je vreme kada se Nebo i Zemlja ponovo dotiču, a molitva postaje most između ljudske slabosti i božanske milosti.

Velika Gospojina nas podseća na smirenje i predanje – Bogorodica nije tražila ništa za sebe, već je celog života živela u potpunoj poslušnosti Božjoj volji. Njeno usnuće nije kraj, već prelazak u večni život. U tom tajanstvu krije se poruka svakom čoveku: istinska snaga ne leži u prolaznoj moći, već u čistoti srca i veri.

Narodna verovanja i običaj

U srpskom narodu Velika Gospojina je od davnina slavljen praznik okupljanja i zahvalnosti. Smatralo se da je to poslednji dan u godini kada se bere lekovito bilje, jer posle Gospojine ono gubi svoju moć. Takođe, mnoge porodice slave ovaj dan kao krsnu slavu, pa se domovi ispunjavaju svećama, tamjanom i mirisom slavskog kolača. Na taj dan vernici se okupljaju u hramovima, prinoseći molitve Presvetoj Bogorodici za zdravlje porodice, zaštitu dece i mir u domu. Posebno mesto zauzima molitva majki koje svoju decu poveravaju pod njen plašt, verujući da ih ona čuva kao sopstvenog Sina.

Ezoterijska poruka Gospojine

Na dubljem nivou, Velika Gospojina nas uči o misteriji prelaska – iz života u večnost, iz materijalnog u duhovno. To je dan kada se podsećamo da smrt nije kraj, već vrata ka punoći postojanja.

Kako se praznik približava, vreme je da zastanemo, da u tišini srca pronađemo ono što je zaista vredno i da u molitvi Presvetoj Bogorodici potražimo snagu, zaštitu i mir.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu