NIJE LAKOVERNOST, VEĆ KARAKTER: Ovi tipovi ličnosti olako poveruju opasnim velnes trendovima

MNOGI od nas pretpostavljaju da samo naivni ili nedovoljno informisanim ljudi prate velnes trendove, bez pravih dokaza o tome koliko su zaista efikasni i bezbedni.

Ipak, stvar je mnogo složenija: Određene osobine ličnosti utiču na to zašto i pametni, dobronamerni ljudi ponekad okreću leđa medicini i traže "alternativne" velnes prakse na internetu.

Neki velnes trendovi mogu biti bezopasni, ali ima i onih koji nose ozbiljne rizike, kao što su konzumiranje sirovog mleka, sirovog mesa ili spavanje sa zalepljenim ustima kako bi se "izlečilo" hrkanje. Onlajn izvori koji dele takve sadržaje često pormovišu i neke problematične ideje - od teorija zavere do zloupotrebe lekova za poboljšanje izgleda ili performansi, tako da je važno znati ko često postaje meta ovakvih uverenja.

KO NAJLAKŠE POVERUJE U VELNES PREVARE

Popularni psihološki model "Velikih pet" crta ličnosti (otvorenost, savesnost, ekstravertnost, prilagodljivost i neuroticizam) mogu objasniti zašto neki ljudi olako veruju velnes informacijama koje vide onlajn, čak i kada ne postoje konkretni dokazi o tome koliko dobrobiti donose i da li su uopšte bezbedni.

Među njima, otvorenost i prilagodljivost igraju najveću ulogu - ljudi sa visokom otvorenošću su radoznali, maštoviti, spremni da eksperimentišu i često se okreću nekonvencionalnim rešenjima. Njih privlači sve što je novo i drugačije, pa samim tim i neobične dijete ili terapije.

S druge strane, oni koji su veoma prilagodljivi cene saradnju, empatiju i poverenje. Takvi ljudi lakše prihvataju emotivne poruke onih koji promovišu trendove, posebno ako naglašavaju da pomaže drugima ili donosi dobrobit zajednici.

Ove crte ličnosti utiču i na način na koji se pretražuju informacije. Radoznali će tražiti nove i nekonvencionalne izvore, dok će oni koji cene harmoniju više verovati sadržajima koji deluju iskreno - čak i ako nisu temeljno provereni.

KAKO INFLUENSERI KORISTE SLABOSTI LIČNOSTI

Upravo kombinacija otvorenosti i prilagodljivosti čini da ljudi postanu podložniji tuđem uticaju, a influenseri imaju moć da deluju kao neko kome se može verovati.

Ljude koji traže nešto sveže privlače njihove neobične i kreativne objave, dok oni koji cene bliskost lako padaju na priče usmerene na zajedništvo, pomaganje sebi i drugima.

Iako su otvorenost i empatija generalno smatrane pozitivnim osobinama ličnosti, u onlajn kulturi - inače punoj emocija i senzacionalizma - one mogu postati ranjive kategorije.

Naravno, nije sve što promovišu influenseri opasno. Mnoge prakse deluju bezazleno i nekad mogu imati i pozitivne efekte - ali upravo takvi "blagi" trendovi često postaju uvod u radikalnije stavove. Kada pratioci u početku veruju svom omiljenom influenseru, postoji velika šansa da će nastaviti da ga prate i slušaju, čak i onda kada njegove poruke postanu sve ekstremnije, prenosi "Konverzejšn".

Treba imati u vidu da ljudi koji se okreću neobičnim ili ekstremnim velnes praksama ne rade to zato što su naivni, već iz iste potrebe koju svi imamo - da živimo bolje i zdravije. Zadatak društva nije da ih osuđuje, već da ponudi opcije koji će tu želju usmeriti ka pouzdanim, bezbednim i stvarno korisnim rešenjima.

