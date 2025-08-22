BUDITE PAŽLJIVI I PRILAGODLJIVI Horoskop "Novosti": Mlad Mesec u Devici 23. avgusta pravi kvadrat s Uranom donoseći i neprijatna iznenađenja

MLAD Mesec u Devici, jednom godišnje, uvek nas podseća da je vreme za uvođenje više reda i discipline u svakodnevni život, kao i za povratak na posao, jer počinje školska godina, završavaju se godišnji odmori i vraćamo se našim svakodnevnim obavezama.

Foto Pixabay free images

Ova faza Meseca podstiče potrebu za redom i čišćenjem životnog prostora ili emocionalnih i porodičnih odnosa, jer Mesec je simbol doma, porodice i emocija. Tada pravimo veliko spremanje, čistimo kuću, peremo prozore, sređujemo ormare, presađujemo cveće, biljke, ali i preispitujemo svoja osećanja... Takođe, podstiče želju za promenom ili reorganizacijom posla, radnog mesta.

Naredne dve nedelje pravo su vreme za uvođenje zdravih navika, promenu načina ishrane, postavljanje realnih ciljeva ili započinjanje poslova koji zahtevaju preciznost.

Pošto mlad Mesec svake godine pravi različite aspekte sa ostalim tranzitnim planetama, znači da se ne ponavljaju događaji iz prethodne godine (osim potrebe za uvođenjem reda u životnom prostoru i u emotivnim i porodičnim odnosima).

Ove godine, mlad Mesec se formira 23. avgusta, u 8.08, na nultom stepenu Device, na jednoj od četiri kraljevske zvezde, moćnom Regulusu. Na globalnom planu, donosi nemire i nezadovoljstvo naroda koji će tražiti promene, dok će s druge strane biti pokušaja da se neki novi lideri pozicioniraju na vodećim mestima.

Na individualnom planu, donosi uspeh u privatnom biznisu i javnim delatnostima, važne odluke o poslu, ali i novu ljubav, proširenje porodice.

Zbog inkonjunkcija koje mlad Mesec pravi sa Saturnom, Neptunom i Plutonom, moraćete više da se potrudite kako biste ostvarili ono što želite. Pošto su ove tri planete retrogradne, moraćete i da odbacite stari način gledanja na neke situacije, okolnosti, ljude. Kvadrat s Uranom donosi nagle, neočekivane promene i nimalo prijatna iznenađenja, što ne znači da treba da odustanete od svog cilja, već samo da budete prilagodljiviji.