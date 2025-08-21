U SLAVU TUMANSKIH SVETITELJA: Šta ne smete činiti na dan svetih Zosima i Jakova

MANASTIR Tumane, koji mnogi s razlogom nazivaju „Ostrog na Dunavu“, privlači vernike ne samo iz regiona, već i iz svih krajeva sveta.

Foto: I. Marinković, Profimedia

Pravoslavni vernici 21. avgusta proslavljaju praznik posvećen Svetom Zosimu i Svetom Jakovu Tumanskom, čudotvorcima čije mošti počivaju u manastiru Tumane, jednom od najposećenijih svetilišta u Srbiji.

Hiljade hodočasnika svake godine dolazi u ovu svetinju nadomak Golupca, a njihovo ime i dan slave obeležavaju se i u domovima širom zemlje.

Manastir Tumane, koji mnogi s razlogom nazivaju „Ostrog na Dunavu“, privlači vernike ne samo iz regiona, već i iz svih krajeva sveta. Na praznik 21. avgusta reka ljudi sliva se u portu manastira kako bi se poklonili moštima svetitelja, zatražili utehu, spas od bolesti i životnih teškoća ili zahvalili na isceljenjima koja su, prema svedočanstvima, doživeli uz molitve tumanskim čudotvorcima.

Sveti Zosim bio je isposnik iz reda Sinaita u vreme kneza Lazara. Živeo je u pećini nadomak Tumana i, prema predanju, stradao kada ga je slučajno strelom pogodio Miloš Obilić. Njegove poslednje reči „tu mani i pusti me“ vezuju se za samo ime manastira Tumane. Mošti Svetog Zosima pronađene su 1936. godine, nakon čega je postao poznat kao iscelitelj kome se narod s poverenjem moli za zdravlje i mir.

Sveti Jakov, rođen kao Radoje Arsović, bio je obrazovan čovek, doktor nauka i ambasador. Posle susreta sa vladikom Nikolajem Velimirovićem, kasnijim svetiteljem, zamonašio se i postao iguman manastira Tumane. Stradao je 1946. godine, a njegove mošti otkrivene su 2014. godine, kada su počela brojna svedočanstva o čudesnim isceljenjima na ovom mestu.

Pored bogosluženja u manastiru, praznik se obeležava i u domovima vernika širom Srbije. Običaj je da se pale sveće za zdravlje i blagostanje, da se upućuju molitve za potomstvo i isceljenje, a u mnogim krajevima tog dana ne radi se težak fizički posao, posebno u polju, kako bi se pokazalo poštovanje prema čudotvorcima. Domaćice obavezno pripremaju posnu trpezu, a ponegde se siromašnima deli hleb ili kolač „u slavu tumanskih svetitelja“.

(SD)