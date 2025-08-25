TRAGEDIJA NA ALPIMA: Pre 60 godina snežna lavina zatrpala više od sto ljudi

Otkako je počeo rat u Ukrajini, najnovije vesti vezane za Rusiju, a da nisu sa samog ratišta, ili, kako to Ruska Federacija zove "prostora na kome se odvija Specijalna vojna operacija", uglavnom se tiču sankcija, ali - sa povratkom Donalda Trampa na mesto presednika Sjedinjenih Američkih Država, te stvari se polako menjaju. O tome svedoče i poslednje informacije iz Vašingtona, gde Tramp najavljuje mogući dolazak prvog čoveka Rusije, Vladimira Putina - i to na spektakl.