TRAGEDIJA NA ALPIMA: Pre 60 godina snežna lavina zatrpala više od sto ljudi
SNEŽNA lavina koja se 25. avgusta 1965. godine sručila sa glečera u švajcarskim Alpima zatrpala je 108 ljudi. Nesreća se dogodila iznenada, tokom turističke sezone, a među stradalima su bili i planinari, radnici i posetioci planinskih domova.
Spasioci su danima tragali za preživelima pod snežnim nanosima. Nesreća iz 1965. ostala je zabeležena kao jedno od najtežih stradanja izazvanih prirodnim silama u modernoj istoriji Švajcarske.
DODIK ŽESTOKO UDARIO NA STANIVUKOVIĆA: Dokle ćeš biti poltron najgore vrste?
PREDSEDNIK Milorad Dodik upitao je danas gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića "dokle će biti poltron najgore vrste koji se svakodnevno dodvorava Sarajevu, a optužuje Republiku Srpsku".
21. 08. 2025. u 19:40
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
GLADNI MEDVED NAPRAVIO HAOS: Raskopao grobove na pravoslavnom groblju u potrazi za hranom
NAKON sve češćih slučajeva da medvedi u Crnoj Gori dolaze do naseljenih mesta, gde napadaju pčelinjake i stoku, meštane sela Donji Unač u oblasti Pive iznenadio je medved koji je u potrazi za hranom pokušao da raskopa grobove, javlja Radio-televizija Crne Gore (RTCG).
25. 08. 2025. u 11:24
Komentari (0)