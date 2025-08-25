Panorama

TRAGEDIJA NA ALPIMA: Pre 60 godina snežna lavina zatrpala više od sto ljudi

Dragana Matović

25. 08. 2025. u 05:00

SNEŽNA lavina koja se 25. avgusta 1965. godine sručila sa glečera u švajcarskim Alpima zatrpala je 108 ljudi. Nesreća se dogodila iznenada, tokom turističke sezone, a među stradalima su bili i planinari, radnici i posetioci planinskih domova.

ТРАГЕДИЈА НА АЛПИМА: Пре 60 година снежна лавина затрпала више од сто људи

Foto: Printskrin/Youtubeshorts/Pegasherpa

Spasioci su danima tragali za preživelima pod snežnim nanosima. Nesreća iz 1965. ostala je zabeležena kao jedno od najtežih stradanja izazvanih prirodnim silama u modernoj istoriji Švajcarske.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KRISTIJANO RONALDO POSTAO MUSLIMAN?! Da li će da promeni i ime?

KRISTIJANO RONALDO POSTAO MUSLIMAN?! Da li će da promeni i ime?