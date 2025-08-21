DNEVNI HOROSKOP ZA PETAK, 22. AVGUST: Bika i Ribe očekuje nova ljubav i proširenje porodice, Raka kupovina kola, Devica postaje ambicioznija

SAZNAJTE šta vas u petak, 22. avgusta, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

Foto: Shutterstock

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Astrolog Marina Jungić Milošević

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Sunce ulazi u šestu kuću, posle godinu dana, fokusirajući vas na posao, radne i svakodnevne obaveze, ishranu, zdravlje. Važno vam je da sve završite na vreme i da održite red i disciplinu. Neko može da vas neprijatno iznenadi.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Posle godinu dana Sunce ulazi u petu kuću donoseći vam novu ljubav i proširenje porodice. Uspeh vas očekuje preko privatnog biznisa i javnih delatnosti ali i hobija koji prerasta u posao. Roditelji mogu da očekuju uspehe u životima dece.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Sa Suncem u četvrtoj kući očekuju vas problemi u porodici i otežana komunikacija s muškim ukućanima. Nedostaje vam kućna atmosfera, ali istovremeno vam je teško da usaglasite obaveze u privatnom i poslovnom životu.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Ulazak Sunca, posle godinu dana, u treću kuću čini vas komunikativnijim i usredsređenim na učenje, pisanje, kontakte s braćom, sestrama, rođacima, kao i na kraća putovanja. Mogućnost kupovine kola, polaganja vožnje.

LAV (23. 7 - 22. 8)

S vašim vladaocem Suncem koje posle godinu dana ulazi u drugu kuću, fokusirani ste na finansije i razmišljanje o novim načinima sticanja novca. Pojavljuju vam se nove, povoljne mogućnosti na poslovnom planu.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Sunce ulazi u vašu kuću ličnosti, posle godinu dana, donoseći vam priliv energije, entuzijazma i optimizma. Vaše ambicije rastu i imate potrebu da pokrenete neke stvari koje su do sada bile potisnute u drugi plan.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Posle godinu dana, Sunce, koje upravlja vašim ciljevima i prijateljskim odnosima, ulazi u 12. kuću donoseći vam potrebu za preispitivanjem i izolacijom. Sukob s autoritetima jer su vaše ambicije iznad njihovih zahteva.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Ulazak Sunca u 11. kuću, posle godinu dana, čini vaš društveni život bogatijim. Usredsređeni ste na odnos sa prijateljima ali vas očekuju i novi poslovni projekti koji vam mogu osigurati solidan izvor prihoda.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Sa Suncem u desetoj kući, posle godinu dana, očekuju vas problemi u karijeri, na radnom mestu, sukob s autoritetima i nadređenima. Nećete moći da iskažete svoje profesionalne kvalitete na način na koji vi to želite.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Sunce ulazi u vašu devetu kuću donoseći vam uspeh preko putovanja u prekookeanske zemlje, visokog obrazovanja, sudskih ili pravnih pitanja. Osetićete i poboljšanje na finansijskom planu, mada ne bi trebalo da pravite veće troškove.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Ulazak Sunca, koje upravlja partnerskim odnosima, u osmu kuću, fokusira vas na finansije i intimni život. Bavite se pitanjima ostvarivanje prava na neko nasledstvo, alimentaciju, stipendiju. Ulažete u nov, isplativ posao.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Sa Suncem, posle godinu dana u sedmoj kući, u vaš život ulazi nov ljubavni ili poslovni partner. Ipak, moraćete da uložite mnogo više energije i truda kako biste uspeli da očuvate ili nadogradite taj odnos.