Panorama

DNEVNI HOROSKOP ZA PETAK, 22. AVGUST: Bika i Ribe očekuje nova ljubav i proširenje porodice, Raka kupovina kola, Devica postaje ambicioznija

Marina Jungić Milošević, astrolog

21. 08. 2025. u 20:00

SAZNAJTE šta vas u petak, 22. avgusta, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

ДНЕВНИ ХОРОСКОП ЗА ПЕТАК, 22. АВГУСТ: Бика и Рибе очекује нова љубав и проширење породице, Рака куповина кола, Девица постаје амбициознија

Foto: Shutterstock

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Astrolog Marina Jungić Milošević

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Sunce ulazi u šestu kuću, posle godinu dana, fokusirajući vas na posao, radne i svakodnevne obaveze, ishranu, zdravlje. Važno vam je da sve završite na vreme i da održite red i disciplinu. Neko može da vas neprijatno iznenadi.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Posle godinu dana Sunce ulazi u petu kuću donoseći vam novu ljubav i proširenje porodice. Uspeh vas očekuje preko privatnog biznisa i javnih delatnosti ali i hobija koji prerasta u posao. Roditelji mogu da očekuju uspehe u životima dece.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Sa Suncem u četvrtoj kući očekuju vas problemi u porodici i otežana komunikacija s muškim ukućanima. Nedostaje vam kućna atmosfera, ali istovremeno vam je teško da usaglasite obaveze u privatnom i poslovnom životu.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Ulazak Sunca, posle godinu dana, u treću kuću čini vas komunikativnijim i usredsređenim na učenje, pisanje, kontakte s braćom, sestrama, rođacima, kao i na kraća putovanja. Mogućnost kupovine kola, polaganja vožnje.

LAV (23. 7 - 22. 8)

S vašim vladaocem Suncem koje posle godinu dana ulazi u drugu kuću, fokusirani ste na finansije i razmišljanje o novim načinima sticanja novca. Pojavljuju vam se nove, povoljne mogućnosti na poslovnom planu.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Sunce ulazi u vašu kuću ličnosti, posle godinu dana, donoseći vam priliv energije, entuzijazma i optimizma. Vaše ambicije rastu i imate potrebu da pokrenete neke stvari koje su do sada bile potisnute u drugi plan.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Posle godinu dana, Sunce, koje upravlja vašim ciljevima i prijateljskim odnosima, ulazi u 12. kuću donoseći vam potrebu za preispitivanjem i izolacijom. Sukob s autoritetima jer su vaše ambicije iznad njihovih zahteva.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Ulazak Sunca u 11. kuću, posle godinu dana, čini vaš društveni život bogatijim. Usredsređeni ste na odnos sa prijateljima ali vas očekuju i novi poslovni projekti koji vam mogu osigurati solidan izvor prihoda.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Sa Suncem u desetoj kući, posle godinu dana, očekuju vas problemi u karijeri, na radnom mestu, sukob s autoritetima i nadređenima. Nećete moći da iskažete svoje profesionalne kvalitete na način na koji vi to želite.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Sunce ulazi u vašu devetu kuću donoseći vam uspeh preko putovanja u prekookeanske zemlje, visokog obrazovanja, sudskih ili pravnih pitanja. Osetićete i poboljšanje na finansijskom planu, mada ne bi trebalo da pravite veće troškove.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Ulazak Sunca, koje upravlja partnerskim odnosima, u osmu kuću, fokusira vas na finansije i intimni život. Bavite se pitanjima ostvarivanje prava na neko nasledstvo, alimentaciju, stipendiju. Ulažete u nov, isplativ posao.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Sa Suncem, posle godinu dana u sedmoj kući, u vaš život ulazi nov ljubavni ili poslovni partner. Ipak, moraćete da uložite mnogo više energije i truda kako biste uspeli da očuvate ili nadogradite taj odnos.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ALBANCI NE MOGU DA DOĐU SEBI ZBOG SCENE IZ BEOGRADA! LJuti, da nema kud

ALBANCI NE MOGU DA DOĐU SEBI ZBOG SCENE IZ BEOGRADA! Ljuti, da nema kud