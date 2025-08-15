Panorama

DOVRŠITE POSLOVE S NEKRETNINAMA I UMETNIČKE PROJEKTE Astro savet za subotu, 16. avgust: Poslednja Mesečeva četvrt utiče na 4 znaka

Marina Jungić Milošević, astrolog

15. 08. 2025. u 19:00

MESEC u Biku, jednom godišnje, obrazuje kvadrat sa Suncem u Lavu, odnosno, poslednju menu koja se naziva poslednja četvrt.

Foto: Shutterstock

Ove godine četvrta Mesečeva faza obrazuje se 16. avgusta na 23. stepenu Bika, znaka ljubavi, novca i uživanja.

Ovaj napet aspekt će najviše uticati na fiksne znake - Bikove, Lavove, Škorpije i Vodolije, posebno one koje su rođene u drugoj dekadi znaka.

Kada je Mesec u fazi opadanja, kao danas, ne preporučuje se da započinjete velike poslove, već je bolje da ih privodite kraju. Ovo je period opuštanja, kada se Zemljin satelit, u stvari, priprema za fazu mladog Meseca, koja će biti 23. avgusta na nultom stepenu Device.

Zato bi u vreme ovogodišnje poslednje Mesečeve faze u Biku, trebalo da privodite kraju poslove u vezi sa nekretninama, bankama, trgovinom, građevinarstvom, izgradnjom kuće, poljoprivredom, organskom hranom, kulinarstvom, ugostiteljstvom, hortikulturom, umetnošću (muzikom, slikarstvom), antikvitetima...

