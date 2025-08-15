DOVRŠITE POSLOVE S NEKRETNINAMA I UMETNIČKE PROJEKTE Astro savet za subotu, 16. avgust: Poslednja Mesečeva četvrt utiče na 4 znaka
MESEC u Biku, jednom godišnje, obrazuje kvadrat sa Suncem u Lavu, odnosno, poslednju menu koja se naziva poslednja četvrt.
Ove godine četvrta Mesečeva faza obrazuje se 16. avgusta na 23. stepenu Bika, znaka ljubavi, novca i uživanja.
Ovaj napet aspekt će najviše uticati na fiksne znake - Bikove, Lavove, Škorpije i Vodolije, posebno one koje su rođene u drugoj dekadi znaka.
Kada je Mesec u fazi opadanja, kao danas, ne preporučuje se da započinjete velike poslove, već je bolje da ih privodite kraju. Ovo je period opuštanja, kada se Zemljin satelit, u stvari, priprema za fazu mladog Meseca, koja će biti 23. avgusta na nultom stepenu Device.
Zato bi u vreme ovogodišnje poslednje Mesečeve faze u Biku, trebalo da privodite kraju poslove u vezi sa nekretninama, bankama, trgovinom, građevinarstvom, izgradnjom kuće, poljoprivredom, organskom hranom, kulinarstvom, ugostiteljstvom, hortikulturom, umetnošću (muzikom, slikarstvom), antikvitetima...
HRVAT, SLOVENAC I ITALIJAN TUKLI SRPSKE POLICAJCE: Evo ko su strani državljani uhapšeni u nasilnim blokaderskim protestima
MINISTAR unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da je tokom sinoćnjih protesta povređeno 75 policajaca, a privedeno 114 lica od kojih 3 strana državljanina.
15. 08. 2025. u 12:21
TRAMP U OGROMNOM PROBLEMU: Veliki peh pred sastanak sa Putinom na Aljasci
PREDSTOJEĆI sastanak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u petak na Aljasci dolazi u vreme kada u američkoj administraciji gotovo da nema iskusnih stručnjaka za Rusiju, piše Fajnenšel tajms.
13. 08. 2025. u 11:24
CIFRA - BOLI GLAVA: Koliku penziju prima Berček? Svakog meseca na račun mu ležu DVE SUME
MNOGI kažu da je Aleksandar Berček jedan od najvećih glumaca na ovim prostorima, a on je svoj talenat dokazivao idući iz uloge u ulogu, i iznova pokazujući čari svog glumačkog umeća.
15. 08. 2025. u 13:20
Komentari (0)