Panorama

OPREZNO S DOGOVORIMA I U SAOBRAĆAJU Astro savet za nedelju, 10. avgust: Ova 4 znaka će danas najviše osetiti napete aspekte Meseca

Marina Jungić Milošević, astrolog

10. 08. 2025. u 07:00

MESEC, simbol emocija, raspoloženja, porodice, majke, žena, rano ujutru napušta nervoznu, nepredvidivu Vodoliju i ulazi u hipersenzibilne, nežne Ribe.

ОПРЕЗНО С ДОГОВОРИМА И У САОБРАЋАЈУ Астро савет за недељу, 10. август: Ова 4 знака ће данас највише осетити напете аспекте Месеца

Foto Shutterstock

Aspekti koje Mesec obrazuje s retro-Merkurom, Marsom i Uranom, donose nesklad između jakih, dubokih osećanja i potrebe za akcijom i promenom.

Inkonjunkcija s retrogradnim Merkurom u vatrenom Lavu zahteva prilagođavanje određenim, novonastalim okolnostima, osobama i situacijama, kao i oprez u dogovorima i sa dokumentacijom. Mesečeva inkonjunkcija s Marsom u Vagi podstiče emotivnu ranjivost i podložnost fizičkim povredama.

Kvadrat s Uranom u Blizancima upozorava na dodatni oprez u saobraćju, a ovaj aspekt će najviše osetiti promenljivi znaci, Blizanci (problemi s dokumentacijom i u saobraćaju), Device (konflikti s partnerom i nadređenima), Strelci (trzavice u partnerskim odnosima, sudskim procesima, skandali u javnosti) i Ribe (rasprava s članom porodice).

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OSVOJI KARTE ZA EVROBASKET 2025 i navijaj svim srcem za Srbiju

OSVOJI KARTE ZA EVROBASKET 2025 i navijaj svim srcem za Srbiju