OPREZNO S DOGOVORIMA I U SAOBRAĆAJU Astro savet za nedelju, 10. avgust: Ova 4 znaka će danas najviše osetiti napete aspekte Meseca

MESEC, simbol emocija, raspoloženja, porodice, majke, žena, rano ujutru napušta nervoznu, nepredvidivu Vodoliju i ulazi u hipersenzibilne, nežne Ribe.

Foto Shutterstock

Aspekti koje Mesec obrazuje s retro-Merkurom, Marsom i Uranom, donose nesklad između jakih, dubokih osećanja i potrebe za akcijom i promenom.

Inkonjunkcija s retrogradnim Merkurom u vatrenom Lavu zahteva prilagođavanje određenim, novonastalim okolnostima, osobama i situacijama, kao i oprez u dogovorima i sa dokumentacijom. Mesečeva inkonjunkcija s Marsom u Vagi podstiče emotivnu ranjivost i podložnost fizičkim povredama.

Kvadrat s Uranom u Blizancima upozorava na dodatni oprez u saobraćju, a ovaj aspekt će najviše osetiti promenljivi znaci, Blizanci (problemi s dokumentacijom i u saobraćaju), Device (konflikti s partnerom i nadređenima), Strelci (trzavice u partnerskim odnosima, sudskim procesima, skandali u javnosti) i Ribe (rasprava s članom porodice).