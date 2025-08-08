VELIKO ARHEOLOŠKO OTKRIĆE: Na indonežanskom ostrvu Sulavesi otkrili kameni alat star preko milion godina

ARHEOLOZI su na indonežanskom ostrvu Sulavesi otkrili primitivan, kameni alat naoštrenih ivica, star preko milion godina, čime je upotpunjena "slagalica" oko postojanja misterioznih čovekovih predaka u regionu Valacea, lociranom kod kopna Jugoistočne Azije, pokazuje najnovije istraživanje.

Ovaj region obuhvata grupu ostrva između Azije i Australije, od kojih je Sulavesi najveće, prenosi CNN.

Naučnici su prethodno otkrili dokaze da je na obližnjem ostrvu Flores živela patuljasta vrsta ljudi nazvana Homo floresiensis, koji su zbog sličnosti sa likovima iz romana Džej.R.R. Tolkina dobili nadimak "hobiti".

Novootkriveni kameni alat, koji je star između 1,04 i 1,48 miliona godina, predstavlja najstariji dokaz da je ostrvo Sulavesi bilo nastanjeno, kao i da su tu živeli prvi čovekovi preci, vrsta nazvana hominini.

Naučnici i dalje tragaju za odgovorima na ključna pitanja o tome kada i kako je ovaj čovekov predak stigao na ostrva.

Najnovija otkrića ukazuju da možda postoji veza između populacija na Floresu i Sulavesiju, ukazuju istražitelji.

Profesor arheologije na australijskom univerzitetu Grifit, Adam Brum, navodi da su pronađeni kameni fragmenti naoštreni kako bi služili kao alat, verovatno delovi većeg kamenja iz korita lokalnih reka.

Ko je izradio ovaj alat za sada je, međutim, i dalje misterija, navodi CNN.

-To je važan deo slagalice, ali tek treba da pronađemo ostatke vrste hominin, kazao je Brum.

Prema njegovim rečima, pre nekoliko godina je zajedno sa svojim kolegama pronašao ostatke DNK iz kostiju žene lovca koja je umrla na ostrvu Sulavesi pre više od 7.000 godina.

Ovakva otkrića su, međutim, kako kaže Brum, veoma retka.

-Ja se nadam da ćemo naposletku ipak pronaći fosile hominina na Sulavesiju, rekao je on, dodajući da zaista fascinantna priča sa tog ostrva tek čeka da bude ispričana.

