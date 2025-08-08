Panorama

DAN ZA IZNENADNE I ORIGINALNE IDEJE Astro savet za petak, 8. avgust: Veliki vazdušni trigon povoljno utiče na Blizance, Vage i Vodolije

Marina Jungić Milošević, astrolog

08. 08. 2025. u 07:00

PRED nama je sjajan dan, posebno za vazdušne znake, Blizance, Vage i Vodolije, jer Mesec ulazi u inventivnu, avangardnu Vodoliju i obrazuje više dobrih aspekata.

ДАН ЗА ИЗНЕНАДНЕ И ОРИГИНАЛНЕ ИДЕЈЕ Астро савет за петак, 8. август: Велики ваздушни тригон повољно утиче на Близанце, Ваге и Водолије

Foto: Shutterstock

Mars, koji je posle dve godine, juče ušao u Vagu, pravi trigone s Plutonom i Mesecom u Vodoliji i Uranom u Blizancima. Tako se na nebu formira veliki vazdušni trigon, koji donosi iznenadne, neočekivane, originalne ideje, kao i jaku potrebu za promenama na ličnom planu. A pošto je tu svoje prste upleo i Mesec, naše reakcije biće intuitivne, ali i promišljene.

Sekstili Meseca sa retro-Saturnom i retro-Neptunom u Ovnu, podstiču slobodu izbora, praveći balans između starog i novog, prošlosti i budućnosti, jer Mesecom u Vodoliji upravlja ekscentrični Uran, planeta budućnosti, nezavisnosti i promena.

06. 08. 2025. u 16:06

