RIMSKI DODEKAEDAR: Zagonetni predmet koji vekovima zbunjuje arheologe

RIMSKI dodekaedri zbunjuju arheologe još od 18. veka, kada je prvi primerak ovog dvanaestostranog bronzanog predmeta otkriven u centralnoj Engleskoj.

Foto: Profimedia

Vekovima stručnjaci i entuzijasti iznosili su desetine teorija o tome zašto su ljudi toliko cenili ove predmete - ali svrha nikada nije potvrđena.

Rimski dodekaedri spadaju među najzagonetnije arheološke dragocenosti koje su ikada pronađene na teritoriji nekadašnjeg Rimskog carstva. Njihova mističnost se dodatno naglašava, jer do danas nije otkriven nikakav trag koji bi objasnio njihovu namenu.

Svi potiču iz perioda od kasnog drugog do kasnog četvrtog veka, a po izgledu su generalno veoma slični, prema rečima arheologa. Osnovni oblik je regularan ili petougaoni dodekaedar - 12 petougla čine stranice šupljeg tela, a sastaju se u 20 uglova. Svaki ugao ima malu kuglicu na vrhu, a svaka petougaona strana sadrži otvor različitog prečnika. Visina predmeta se kreće se od 4 do 10 centimetara, a težina od 30 do 580 grama, s tim što imaju izuzetno tanke zidove. Ni na jednom dodekaedru do sada nije pronađen nikakav natpis, piše Lajv sajnas.

Foto commons.wikimedia/Kleon3

GDE SU SVE PRONAĐENI

Činjenice kažu da je najmanje 120 dodekaedara pronađeno širom severozapadnih provincija Rimskog carstva. Bilo ih je u Austriji, Belgiji, Francuskoj, Nemačkoj, Velikoj Britaniji, Mađarskoj, Luksemburgu, Holandiji i Švajcarskoj, ali ne i u Italiji, zbog čega se pretpostavlja da potiču od keltskih plemena koja su živela u okviru Rimskog carstva.

Zanimljivo, deo rimskog dodekaedra je dospeo u Zavičajni muzej u Jagodini i reč je o slučajno otkrivenom i o delimično očuvanom predmetu. Prema rečima pronalazača, predmet je pronađen u blizini starog groblja u selu Deonici, kod Jagodine, piše na sajtu Sve o arheologiji.

O NAMENI I UPOTREBI POSTOJE SAMO PRETPOSTAVKE

Nema istorijskih zapisa niti prikaza ovih predmeta u antičkoj umetnosti, pa su njihovo poreklo i svrha izgubljeni.

Arheolozi su dodekaedre pronašli u grobnicama muškaraca i žena, međi sakupljenim novčićima, pa čak i u otpadu, tako da jednostavno objašnjenje njihove upotrebe nije pronađeno. Međutim, mnogi istraživači su pokušavali da reše zagonetku, predlažući da su možda korišćeni kao oružje, ukrasi, svećnjaci, merni uređaji za određivanje udaljenosti, instrumenti za merenje, igračke za decu, kocke za igru, uzorci zanatlija ili kalemi za pletenje rukavica.

Prema arheologu Mihaelu Gugenbergeru, rimski dodekaedri možda nisu imali praktičnu svrhu već simboličko značenje, povezano sa platonsko-pitagorejskom filozofijom. U tom učenju, dodekaedar predstavlja univerzum, kao peto savršeno geometrijsko telo. Ovu ideju ponovo su isticali antički mislioci poput Plutarha, što je možda uticalo na keltske narode unutar Rimskog carstva.

