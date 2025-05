HILJADE LJUDI SAHRANJENO U PODZEMLJU BOLNICE: Arheološko otkriće u centru srednjovekovnog Milana

U centru srednjovekovnog Milana, tamo gde danas svakodnevno prolaze hiljade ljudi, arheolozi su otkrili - groblje radnika iz 17. veka.

Foto: Free Images Pixabay

Ispod barokne kapele nekadašnje bolnice Ca Granda, leže kosti više desetina hiljada ljudi.

Bolnica je sagrađena 1456. godine po naredbi vojvode od Milana. Bila je to prva građanska bolnica u Evropi. Bez obzira na veru i poreklo, ovde su lečeni svi koji nisu imali novca - radnici, zanatlije, sluge. Za razliku od ranijih crkvenih bolnica, primani su siromašni bolesnici a ne pobožni. Bila je to bolnica za narod, "velika fabrika zdravlja", kako su je u to vreme zvali.

Četiri krila bolnice mogla su da prime hiljade pacijenata koj isu lečeni od preloma do tuberkuloze. Imala je svoju kanalizaciju, apoteke, kuhinje, vešernice, pa čak i ledaru. Ali, između 1637. i 1697. godine, dobila je i podzemno groblje - 14 zasvođenih prostorija u koje su, preko šahtova, svakodnevno spuštani pokojnici. Po nekim procenama, u tim godinama umiralo je i do 15 pacijenata dnevno.

Kripta je 1697. zatvorena, i tek je 2010. ponovo otvorena za naučna istraživanja. Unutra je pronađeno oko 2,9 miliona kostiju.

- Istorija nas uči o kraljevima i ratovima, ali ne i o običnim ljudima - kaže Mirko Matija, bioarheolog. - Ovde prvi put saznajemo šta su jeli, od čega su bolovali, kako su radili, putovali, umirali.

Uz pomoć DNK analize i kompjuterskih 3D rekonstrukcija, naučnici polako sastavljaju životne priče stanovnika Milana iz tog doba. Analize pokazuju da su bili malaksali, bolesni, često neuhranjeni. Ali i da su imali pristup lekovima iz "Novog sveta" - poput "koke" i krompira.

- Ovo nije samo istorija Milana - ovo je evropska istorija siromašnih - izjavila je Kristina Kataneo, šefica Laboratorije za antropologiju i odontologiju.