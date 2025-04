PRELOMNI DAN ZA VEZE Astro savet za 13. april: pun Mesec u Vagi donosi napetost u partnerskim odnosima, ljubavnim ili poslovnim

JEDNOM godišnje, pun Mesec nađe se u Vagi, znaku partnerskih odnosa i diplomatije, a ove godine ta Mesečeva faza dešava se na 23. stepenu Vage, 13. aprila u 2.23.

Oko 40 minuta kasnije, Venera, planeta ljubavi, lepote i novca, koja upravlja Vagom, kreće direktnim hodom sa 24. stepena senzibilnih Riba, što će doneti preokret u ljubavnim odnosima. Mada Venera pravi konjunkciju sa Merkurom i Saturnom, takođe obrazuje trigon s Marsom, planetom akcije i stratsi (bez obzira na to što je oslabljnjn, ali u trigonu dobija na snazi).

Shvatićete ko ili šta je zapravo vredno vaše ljubavi, pažnje, emocija. Mnogi koji su mesecima imali problema u vezama, zvaničnim ili tajnim, shvatiće šta žele ali i kako to da ostvare. Ovo se ne odnosi samo na ljubavni život, već i na posao, odnosno finansije.

Pun Mesec pravi četiri napeta aspekta, među kojima se izdvaja kvadrat s Marsom u Raku, znaku svog pada. On podstiče nemir i naglašava emocije koje samo što ne proključaju ispod naizgled mirne, uzdržane Vage. Ovaj Mars, osim što je impulsivan, pokazuje i znake agresivnosti, ali one pritajene. Koliko god se trudili da postignete dogovor s ljubavnim ili poslovnim partnerom, imaćete osećaj kao da te osobe kriju od vas nešto što ih muči ili ne uspevaju da to podele s vama.

Jer, pun Mesec u Vagi donosi napetost u partnerskim odnosima, ljubavnim ili poslovnim. Pošto je Rak znak doma, mogući su i sukobi s članovima porodice, naročito kada se radi o komunikaciji sa ženama.