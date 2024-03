ZNATE LI ŠTA JE U LJUBAVI: Pravilo 50-30-20

Život posmatran kroz lagani ram ružičastih naočara, večno razigrani leptirići u stomaku, osmeh koji ne skidate sa lica, neki su od nepogrešivih pokazatelja da ste zaljubljeni. No, kažu da zaljubljenost kratko traje.

Da biste je „pretvorili“ u ljubav onako kako dolikuje, trebalo bi da obratite pažnju na neke sitnice koje se često u odnosima podrazumevaju, iako su pogrešne. Stručnjak za ljubavne odnose, Amerikanka Vendi Aterberi, parovima predlaže pravilo za uspešnu vezu, nazvano „50-30-20“. Šta se krije iza ovih brojki? Prva, 50, odnosi se na 50 odsto vremena, koje bi, u toku dana, bilo potrebno odvojiti za partnera. Prijateljima i porodici trebalo bi posvetiti 30 odsto vremena, a 20 odsto samom sebi. Prema Aterberinim rečima, upravo ova „formula“ osigurava zdrav i uspešan emotivni odnos.

Uz to, Vendi savetuje da bi trebalo da se nesporazumi u komunikaciji u većoj meri razjašnjavaju uživo ili putem telefonskog razgovora, a manje preko poruka. Ako primetite da vam je to teško i da radije birate SMS – najverovatnije ste u vezi sa neodgovarajućim partnerom. Takođe, pomenuti stručnjak za ljubavne odnose poručuje da bi valjalo izbeći zamku iluzije da je vaša veza više od onoga što zapravo zaista i jeste, jer je vrlo moguće da partner i vi imate drugačije doživljaje vašeg odnosa. Ako ste zaljubljeni, pokazujte to koliko god želite, ali nemojte terati partnera da vam uzvraća istom merom, ako nije spreman ili sposoban za to. Velika je verovatnoća da ćete ga tim načinom ponašanja oterati od sebe.