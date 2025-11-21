ZLATNE DIPLOME ZA ZLATNU GENERACIJU: Svečanost na Mašinskom fakultetu u Beogradu

DODELOM zlatnih diploma inženjerima, koji su studije završili pre pedeset godina, Mašinski fakultet u Beogradu je nastavio obeležavanje 77 godina kao nezavisne visokoškolske ustanove i 152 godine od uvođenja visokoškolske nastave u oblasti mašinstva u Srbiji.

Foto: Mašinski fakultet

Ovaj događaj, duboko utkan u tradiciju Mašinskog fakulteta, još jednom je potvrdio da se vrednosti znanja, rada i stručnosti prenose sa generacije na generaciju, stvarajući čvrstu vezu između nekadašnjih i sadašnjih studenata.

Pola veka nakon diplomiranja, generacija 1975. godine ponovo se okupila na mestu gde je počela njihova profesionalna i životna priča - i ponela kući simbolično priznanje kao izraz najdubljeg poštovanja matičnog fakulteta za sav njihov doprinos razvoju struke i nauke, kao i društva u celini.

USPEŠNI U PRIVREDI Većina zlatnih diplomaca je profesionalnu karijeru gradila u privredi, a pojedini su kao predvači prenosili znanje novim generacijama studenata na Mašinskom fakultetu. Među njima su prof. dr Dejan Radojčić (Katedra za brodogradnju), prof. dr Miroslav Stanojević (Katedra za procesnu tehniku), prof. dr Dragomir Zeković (Katedra za mehaniku) i prof. dr Miodrag Stoimenov (Katedra za teoriju mehanizama i mašina).

- Najznačajnija tekovina našeg fakulteta, ako tako možemo reći, nije nikakav proizvod u tehnološkom smislu, najveći rezultat su upravo mašinci, odnosno ljudi - rekao je prof. dr Dragan Milković, predsednik Saveta Mašinskog fakulteta. - Veoma smo ponosni i zahvalni što ste svojim marljivim i predanim radom doprineli razvoju mašinske industrije i tehnike, ali i napretku društva u celini. Mi stariji treba da omogućimo novim pokolenjima i budućim generacijama mašinaca da stvaraju nove rezultate, da grade i produžavaju našu tradiciju.

Prema rečima prof dr Vladimir Popović, dekana Mašinskog fakulteta, dočekati zlatnu diplomu predstavlja veliki uspeh i priznanje za sve postignuto tokom života i rada.

- Ne postoje bivši studenti, jer su zlatni diplomci jednako važan deo iste akademske zajednice - rekao je Popović. - Godine nisu prepreka, a to se vidi i po tome što ćemo i ove godine dodeliti nekoliko zlatnih diploma sa odloženim dejstvom.