Obrazovanje

STUDENTSKA KONFERENCIJA NA PRAVNOM FAKULTETU: Rat i mir u pravnoj istoriji

Ljiljana Begenišić

19. 11. 2025. u 11:23

NA Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu počela je Šesta međunarodna studentska konferencija Iustoria 2025 - “Rat i mir (u pravnoj istoriji)”.

СТУДЕНТСКА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ: Рат и мир у правној историји

Foto: Z. Jovanović

Konferenciju su otvorili prodekan za međunarodnu saradnju, prof. dr Dalibor Đukić i prof. dr Nina Kršljanin, predsednik organizacionog odbora konferencije.

Tokom tri dana koliko traje konferencija, biće održano se ukupno devet sesija, tri uvodna predavanja, a najvažnije elemente iz svojih istraživanja izložiće ukupno 37 studenata.

