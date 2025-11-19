STUDENTSKA KONFERENCIJA NA PRAVNOM FAKULTETU: Rat i mir u pravnoj istoriji
NA Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu počela je Šesta međunarodna studentska konferencija Iustoria 2025 - “Rat i mir (u pravnoj istoriji)”.
Konferenciju su otvorili prodekan za međunarodnu saradnju, prof. dr Dalibor Đukić i prof. dr Nina Kršljanin, predsednik organizacionog odbora konferencije.
Tokom tri dana koliko traje konferencija, biće održano se ukupno devet sesija, tri uvodna predavanja, a najvažnije elemente iz svojih istraživanja izložiće ukupno 37 studenata.
