MINISTAR STANKOVIĆ U ŽENEVI: Sve škole u Srbiji imaju bežični internet

Ministar prosvete Srbije prof. dr Dejan Vuk Stanković izjavio je danas da u Srbiji gotovo 100 odsto škola ima bežični internet, a da 40 odsto njih može da koristi veštačku inteligenciju u procesu učenja.

ministarstvo prosvete

On je podsetio da digitalizacija u obrazovanju ostaje jedan od ključnih prioriteta Vlade Srbije.

Uloženi su značajni napori da se modernizuje obrazovni sistem i podrži razvoj kompetencija neophodnih u 21. veku“, rekao je ministar u Ženevi na ministarskom sastanku o obrazovanju i tehnologiji u Evropi i Centralnoj Aziji.

Stanković je istakao da je prvi cilj digitalne reforme u Srbiji bio upravo povezivanje svih škola na internet.

Zahvaljujući velikim IKT investicijama, koje je delimično podržala Evropska investiciona banka, svi školski objekti sada imaju bežični internet. Svaka učionica u osnovnoj školi opremljena je laptopom i projektorom, što omogućava svakodnevnu upotrebu digitalnih alata za izgradnju digitalnih veština i rezultata učenja učenika“, kazao je ministar na panelu „Digitalno obrazovanje: Predstavljanje rešenja“.

Stanković je naveo da su osnovane digitalne tehnološke biblioteke dostupne učenicima, posebno onima iz ekonomski ugroženih porodica i zajednica.

Značajan napredak je postignut i u povećanju dostupnosti asistivnih tehnologija. Zahvaljujući podršci Evropske unije i u partnerstvu sa UNICEF-om, osnovano je 13 resursnih centara, od kojih je pet opremljeno sa više od 3.000 uređaja asistivne tehnologije. Zahvaljujući tome više od 1.300 učenika dobilo je ovu vrstu podrške u protekle dve godine“, naveo je on.

Stanković je istakao da je proces digitalizacije u obrazovanju podržan i usmeren strateškim dokumentima, uključujući Strategiju razvoja obrazovanja u Republici Srbiji do 2030. godine, Strategiju razvoja digitalnih veština, Strategiju razvoja informacionog društva i informacione bezbednosti i Strategiju razvoja veštačke inteligencije. On je napomenuo da su sva strateška dokumenta usklađena sa Akcionim planom za digitalno obrazovanje Evropske komisije za period od 2021. do 2027. godine.

Skup pod nazivom „Povezani za učenje: Premošćavanje jaza, osnaživanje budućnosti“ je organizovala GIGA – globalna inicijativa koju su pokrenuli UNICEF i Međunarodna unija za telekomunikacije (ITU).