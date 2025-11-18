MILOŠ ŽIVANOVIĆ DOBITNIK KNJIŽEVNE NAGRADE „JOVAN POPOVIĆ“: Nagrađena poema „Obale dobre vode“

Dobitnik regionalne književne nagrade „Jovan Popović“ za 2025. , koju dodeljuje Izdavačka kuća „Partizanska knjiga“ iz Kikinde, je Miloš Živanović iz Beograda, za rukopis poeme „Obale dobre vode“, jednoglasno je odlučio žiri u kojem su bili Milana Grbić, Valentina Knežević i Zvonko Karanović, predsednik žirija.

Foto: IK "Partizanska knjiga"

Ovaj rukopis odabran je kao najbolji u konkurenciji 217 naslova koji su na konkurs stigli iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Živanović je nagrađen plaketom, kao i objavljivanjem rukopisa u izdanju „Partizanske knjige“. Regionalnu književnu nagradu „Jovan Popović“ izdavačka kuća „Partizanska knjiga“ dodeljuje u znak promocije savremene regionalne književnosti, kao i simbol sećanja na velikog kikindskog, srpskog i jugoslovenskog pisca. Konkurs je podržalo je Ministarstvo kulture.

Foto: IK "Partizanska knjiga" Nagrađena "Obala dobre vode"

- Poema „Obale dobre vode“, pisana kao septet, ističe se, pored ostalog, i jezičkom majstorstvu. Razvijajući središnje motive gubljenja domovine i raseljeništva usled istorijskih lomova, delo ne propituje uzroke tih lomova već naglašava razornu snagu i posledice koje oni neminovno ostavljaju na pojedince i zajednice, bitno određujući njihove egzistencije, ali i poimanje sopstvenog identiteta. Iako polazi iz jasno naznačenog konteksta raspada Jugoslavije početkom 90-ih godina prošlog veka, univerzalnost centralne teme postignuta je, uverljivo, na nekoliko nivoa – literarno, idejno i značenjski – obrazložio je žiri.

Miloš Živanović (1976) je autor knjiga pesama „Ignore The Nightmare In The Bathroom“, „Lirika pasa“, Na raskršću tužnog đavola, zbirke proznih tekstova „Kubernetes – Priče o pilotu“ i romana „Razbijanje“ i „Duhovi novembra“ . Radio je kao urednik Kulturno propagandnog kompleta Beton od 2006. do 2019.