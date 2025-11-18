Kultura

MILOŠ ŽIVANOVIĆ DOBITNIK KNJIŽEVNE NAGRADE „JOVAN POPOVIĆ“: Nagrađena poema „Obale dobre vode“

Рада Шегрт
Rada Šegrt

18. 11. 2025. u 13:54

Dobitnik regionalne književne nagrade „Jovan Popović“ za 2025. , koju dodeljuje Izdavačka kuća „Partizanska knjiga“ iz Kikinde, je Miloš Živanović iz Beograda, za rukopis poeme „Obale dobre vode“, jednoglasno je odlučio žiri u kojem su bili Milana Grbić, Valentina Knežević i Zvonko Karanović, predsednik žirija.

МИЛОШ ЖИВАНОВИЋ ДОБИТНИК КЊИЖЕВНЕ НАГРАДЕ „ЈОВАН ПОПОВИЋ“: Награђена поема „Обале добре воде“

Foto: IK "Partizanska knjiga"

Ovaj rukopis odabran je kao najbolji u konkurenciji 217 naslova koji su na konkurs stigli iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Živanović je nagrađen plaketom, kao i objavljivanjem rukopisa u izdanju „Partizanske knjige“. Regionalnu književnu nagradu „Jovan Popović“ izdavačka kuća „Partizanska knjiga“ dodeljuje u znak promocije savremene regionalne književnosti, kao i simbol sećanja na velikog kikindskog, srpskog i jugoslovenskog pisca. Konkurs je podržalo je Ministarstvo kulture.

Foto: IK "Partizanska knjiga"

Nagrađena "Obala dobre vode"

- Poema „Obale dobre vode“, pisana kao septet, ističe se, pored ostalog, i jezičkom majstorstvu. Razvijajući središnje motive gubljenja domovine i raseljeništva usled istorijskih lomova, delo ne propituje uzroke tih lomova već naglašava razornu snagu i posledice koje oni neminovno ostavljaju na pojedince i zajednice, bitno određujući njihove egzistencije, ali i poimanje sopstvenog identiteta. Iako polazi iz jasno naznačenog konteksta raspada Jugoslavije početkom 90-ih godina prošlog veka, univerzalnost centralne teme postignuta je, uverljivo, na nekoliko nivoa – literarno, idejno i značenjski – obrazložio je žiri.

Miloš Živanović (1976) je autor knjiga pesama „Ignore The Nightmare In The Bathroom“, „Lirika pasa“, Na raskršću tužnog đavola, zbirke proznih tekstova „Kubernetes – Priče o pilotu“ i romana „Razbijanje“ i „Duhovi novembra“ . Radio je kao urednik Kulturno propagandnog kompleta Beton od 2006. do 2019.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

IZUZETI NA OTVARANJU JUGOSLOVENSKOG POZORIŠNOG FESTIVALA: Dokumentovanje tragedije
Kultura

0 0

"IZUZETI" NA OTVARANJU JUGOSLOVENSKOG POZORIŠNOG FESTIVALA: Dokumentovanje tragedije

Izvođenjem predstave „Izuzeti“, u režiji Mie Knežević, u produkciji Narodnog pozorišta Sombor, po tekstu Đorđa Petrovića, otvoren je 30. Jugoslovenski pozorišni festival „Bez prevoda“. U nadmetanju za prestižne „Ardalione“ našlo se šest ostvarenja, a zavesu na jubilarno izdanje smotre teatara iz regiona podigla je gradonačelnica Užica Jelena Raković Radivojević.

18. 11. 2025. u 12:57

POČINJE REGIONALNI FESTIVAL „BEZ PREVODA“: „Izuzeti“ na otvaranju
Kultura

0 0

POČINJE REGIONALNI FESTIVAL „BEZ PREVODA“: „Izuzeti“ na otvaranju

Jubilarni 30. Jugoslovenski pozorišni festival „Bez prevoda“ počinje večeras u Užicu izvođenjem predstave„Izuzeti“, u režiji Mie Knežević, u produkciji Narodnog pozorišta Sombor, po tekstu Đorđa Petrovića. Do 22. novembra, publika i stručni žiri videće šest predstava iz regiona, jednu manje nego do sada, jer prvi put na repertoaru neće biti ni jedne predstave iz Hrvatske.

17. 11. 2025. u 11:10

Politika
Tenis
Fudbal
SVETSKI DAN BORBE PROTIV DIJABETESA: Vreme za budnost, znanje i prevenciju

SVETSKI DAN BORBE PROTIV DIJABETESA: Vreme za budnost, znanje i prevenciju