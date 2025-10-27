„REŽIM ISCELJENJA” TANJE ŠLJIVAR PREMIJERNO U ATELJEU 212

Premijera predstave „Režim isceljenja“ Tanje Šljivar u režiji Đorđa Nešovića - 30. oktobar u 20.30 scena „Petar Kralj”

Foto: Boško Đorđević

Tekst „Režim isceljenja“ dolazi kao drugi deo zamišljenje trilogije o savremenim režimima življenja. Prvi „Režim ljubavi“, bavi se analizom ljubavno-seksualnih odnosa i igra se veoma uspešno već sedam godina na redovnom repertoaru. Drugi, „Režim isceljenja“ je komedija koja u fokus stavlja strah od prolaznosti, tj. opsesiju zdravljem i lečenjem, večnim životom i mladošću. Predstava je smeštena u postapokaliptičnu budućnost koja, nažalost, deluje sve poznatije.

Foto: Boško Đorđević

U središtu priče je Pacijentkinja koja traži hormonalni balans, celovitost i ljubav– ona je simbol čoveka današnjice koji u beskrajnom krugu traži isceljenje. Svet oko nje, ili ono što je od sveta ostalo, vraća je u isti taj krug: pokušaje, zablude i ponovne početke. Danas svi tragamo za isceljenjem – kroz hranu, veru, terapije, astrologiju, seks, sport, lekove, tarot, mirišljave štapiće, jogu, i brojne druge rituale – ali nas nijedan od njih trajno ne spašava.

Foto: Boško Đorđević

U predstavi igraju: Natalija Stepanović, Dragana Đukić, Ivan Jevtović i Marko Grabež.

Dramaturškinja predstave je Isidora Milosavljević, scenografkinja Lara Bunčić, kostimografkinje su Maja Mirković i Biljana Tegeltija Bojanić, kompozitorka Marija Balubdžić, saradnica za scenski govor dr Dijana Marojević, autor video radova je Milorad Savanović, a organizator Boško Radonjić.

Foto: Boško Đorđević

„Režim isceljenja“ je četvrti komad Tanje Šljivar koji se postavlja u Ateljeu 212. Prva drama naše višestruko nagrađivane i priznate dramske autorke “Pošto pašteta?“ uspešno je igrana tokom nekoliko sezona u Ateljeu 212. Usledile su „Režim ljubavi“, i „Kao i sve slobodne đevojke“.